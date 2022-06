Elle est là, la première victoire à l’extérieur de la saison pour le CAB ! Et ce lors du match décisif, s’il vous plaît ! Regonflés à bloc par l’enjeu et malgré la pression mise par Perpignan, 3 longueurs en aval avant l’ultime week-end, les hommes de Jeremy Davidson ont eu raison de Parisiens peu inspirés ce dimanche soir, dans l’antre de Jean Bouin, pour valider leur survie dans l’Élite l’année prochaine. A Brive, c’est un soir de fête !

Matthieu Voisin, flanker courage des Noirs et Blanc, avait prévenu. Pour le club, cette ultime journée ressemblait à un match « à la vie à la mort ». Et face au Stade Français, au ralenti lors de cette fin de saison (4 défaites sur les 5 dernières journées) et privé d’ambitions de phases finales, la carte motivation était clairement du côté corrézien.

La partie débute d’ailleurs sur un faux rythme côté parisien. Trop indisciplinés, les Franciliens laissent l’opportunité à Thomas Larenjeira d’ouvrir la marque (0-3, 2’). Prenant la possession rapidement, Brive est pourtant pris de court quelques phases de jeu plus tard ! Sur un dégagement d’Abadie, Léo Barré, local le plus en vue ce soir, tente une relance en bord de touche et réussit un énorme travail, cassant deux plaquages et tapant à suivre dans la course de Kylan Hamdaoui. L’arrière parisien profite finalement du rebond pour inscrire le premier essai du match (7-3, 6’).

Mais cette action, flamboyante, n’était que le revers de la médaille. Car la suite est à mettre au crédit des Brivistes. Plus précis sur leurs fondamentaux, plus disciplinés, et surtout plus combatifs.

Portés par un impeccable Larenjeira (18 points, 7/7 face aux perches), les Corréziens ont pris rapidement le dessus. Le premier éclair vient de Paul Abadie, formidable ce soir dans la gestion du jeu. Le demi de mêlée trouve Tuicuvu sur un par-dessus petit côté. Après vérification vidéo, le Fidjien se voit attribuer l’essai qui permet à Brive de passer devant (7-13, 26’). Une position qu’ils ne lâcheront jamais.

Parfois trop stérile offensivement cette saison lors de ces déplacements, le CAB a cette fois-ci brillé d’ingéniosité. Illustration à l’appui avec le deuxième essai de Jurand, une combinaison d’école en fond de touche, qui permet aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec 10 longueurs d’avance (10-20, m-t).

Paris trop sanctionné, Brive incandescent

On se dit alors que le Stade Français, machine diesel, a encore le temps de revenir. Mais ses carences collectives en conquête, notamment en mêlée, était sans conteste de trop ce soir. Larenjeira aggrave la marque par son pied droit ( 10-26, 51’), avant que M.Ramos ne sanctionne le pilier francilien Clement Castets d’un carton jaune rédhibitoire, pour ses mauvaises entrées en mêlée.

Finalement, sur un nouveau turn-over, Brive scelle son succès à l’heure de jeu. Paris manque sa touche dans les 22 m, et Lee puis Ratuva amorcent une délicieuse relance pour remonter le terrain, profitant de la supériorité numérique. Au soutien du Fidjien, Lobzhanize est au soutien dans les 22 m pour filer aplatir l’essai du chaos (10-33, 62’).

Le Stade Français, à l’envers durant cette rencontre, trouve quand même le courage de bien clôturer la rencontre. A l’initiative, Arthur Coville sert Kremer apres-contact dans les 22 m, pour réduire vainement l’écart (17-33, 77’).

Portés par des fans venus en nombre dans la Capitale, le CAB valide finalement son maintien pour son premier (et seul) succès à l’extérieur cette saison. Une magnifique communion collective de bout en bout, qui scelle les bases de l’effectif qui sera encore en Top 14 la saison prochaine. Et ce, au grand dam de l’USAP, qui a pourtant maîtrisé l’UBB dans le même temps. Mais ce soir, Brive a pris son destin en main.