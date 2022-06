Vous avez bien tenu votre plan de jeu en première période, vous avez ensuite craqué en seconde mi-temps ?

En début de deuxième mi-temps, on revient bien dans le match. Jusqu’à la 50e, on est devant au score. Malheureusement, cette équipe de Bordeaux-Bègles a su nous reprendre le score trop rapidement. On n’a pas su les faire douter assez longtemps. On savait que s’ils étaient menés et que le match avançait, ils allaient peut-être surjoué pour repasser devant. Mais c’est nous qui avons dû courir après le score et on n’a pas su inverser la tendance. Je crois que sur le match, Bordeaux mérite sa victoire et mérite d’aller en demi-finale.

Quel est le sentiment ?

On est vraiment tristes de finir la saison ce soir. C’est toujours très brutal la fin de saison en Top 14, ça s’arrête d’un coup. On aurait dû être plus réguliers tout au long de la saison pour s’éviter un déplacement en barrage, voire possiblement le barrage. Ça ne s’est pas joué à grand-chose, le championnat est très homogène cette année, peut-être encore plus que les années précédentes. À nous d’apprendre de ces erreurs, d’essayer d’être un peu moins inconstants et de revenir l’année prochaine avec la même envie d’aller chercher un titre.

Le fait de jouer votre peau dans le top 6 jusqu’à la dernière journée a joué dans votre état physique dans ce match ?

Peut-être. C’est vrai que sur les vingt dernières minutes, Bordeaux a imposé son jeu. Quand on a le ballon, c’est toujours plus facile et quand on défend, toujours plus difficile physiquement. On n’a pas tenu le ballon sur les 25 dernières minutes et c’est vrai qu’on s’est épuisé à essayer de le récupérer. C’est vrai que cette bataille acharnée jusqu’à la 26e journée pour se qualifier a peut-être pesé. Mais Bordeaux a aussi voulu chercher jusqu’à la dernière journée une place en demi-finale…

" Je suis déçu de notre saison" "

La saison du Racing 92 est ratée ?

Oui, la saison du Racing 92 est ratée. Quand on joue ici, on a toujours l’ambition de remporter un titre. Cette saison, on n’a pas réussi à le faire. On a fait une demi-finale de coupe d’Europe qui ne s‘est pas jouée à grand-chose, et un quart de finale de championnat. On est des habitués des phases finales, tous les ans on a la chance de les jouer, mais on n’arrive pas à franchir depuis 2016 cette dernière marche pour soulever un trophée. C’est frustrant et quand on joue avec ce maillot, on ne peut pas se satisfaire d’un quart de finale de championnat. Je suis déçu de notre saison.

Il y a plusieurs cadres qui s’en vont du club. Qu’est-ce qui est à changer pour la saison prochaine ?

C’est difficile de dire ça à chaud. Il y a des joueurs importants qui vont partir, des joueurs qui ont marqué l’histoire de ce club comme Maxime Machenaud et Teddy Thomas, qui étaient là en 2016. Des joueurs formés au club, qui ont grandi avec nous comme Teddy Baubigny, George-Henri Colombes. D’autres joueurs qui ont beaucoup apporté comme Yoan Tanga, Kévin Le Guen, Victor Moreaux… J’en oublie certainement. Les remercier pour ce qu’ils ont donné pour ce maillot. Ce qui fait mal au cœur, c’est de perdre des coéquipiers. À nous de se retrouver dans quelques semaines avec un nouveau groupe et de reconstruire une aventure qui, j’espère, ira le plus loin possible.

Le Racing 92 a-t-il reculé dans la hiérarchie des clubs français ces dernières saisons, au profit de l’UBB ou de La Rochelle ?

C’est difficile à dire. La Rochelle a perdu un barrage aussi mais ils ont gagné la coupe d’Europe, ce qui est extraordinaire. Même si sur la demi-finale, ça ne s’est vraiment pas joué à grand-chose. Encore une fois, le Top 14 était extrêmement serré. On était à deux points d’être directement qualifiés en demi-finale et on finit sixièmes. On était la deuxième équipe à avoir remporté le plus de matchs dans la saison derrière Castres. (Il souffle). Ça se joue à tellement peu parfois que c’est difficile d’en tirer des conclusions. Mais le Racing doit faire mieux.