Antoine Hastoy n’ira pas au bout de son contrat avec la Section paloise qui courrait jusqu’en juin 2023. Le nouvel ouvreur international bénéficiait d’une clause pour pouvoir quitter le club béarnais prématurément. Ça sera bel et bien le cas. Le joueur âgé de 24 ans, qui a disputé son premier match de Top 14 de la saison samedi dernier face à Lyon, a rencontré ses dirigeants ce mardi pour leur annoncer qu’il quitterait le club en juin prochain, à l’issue de la saison. Antoine Hastoy, après avoir débuté le rugby au sein du RC Billère ASPTT Lescar, avait rejoint la Secton paloise en 2011, intégrant la catégorie minime. Il a disputé son premier match en professionnel le 25 mai 2016 lors d’un déplacement au Racing 92, avant de devenir le titulaire indiscutable du poste d’ouvreur à partir de la saison 2018/2019 et comptabilisant à ce jour 80 feuilles de match avec la formation béarnaise.

Le nouveau manager Sébastien Piqueronies n’avait jamais d’ailleurs caché son envie de construire le nouveau projet palois autour de son jeune ouvreur international lors de sa prise de fonction: "Il est évident qu’Antoine est un joueur d’avenir, qui représente la culture identitaire du club donc il est certain que l’on veut construire dessus." Après l'entretien de ce mardi, Sébastien Piqueronie a commenté cette décision dans un communiqué fait par le club béarnais : "Nous sommes forcément déçus mais respectons le choix d’Antoine. Nous attendions une décision rapide de sa part afin de construire et alimenter le projet de demain. Nous ne doutons pas une seconde de son implication et de sa détermination à contribuer à faire grandir notre projet tout au long des 10 mois devant nous. Les mouvements de joueurs font partie de la vie d’un club. Pour la Section, le plan et l’ambition restent les mêmes. Nous avons la conviction que le projet grandira à coup sûr avec ceux qui resteront au club et ceux qui nous rejoindront pour nous renforcer demain. Les dernières semaines nous confortent dans le sentiment que le cap est bon et que le projet avance."

De son côté, Antoine Hastoy a expliqué qu'il avait besoin d'un nouveau défi : "Cette saison sera ma dernière avec la Section. Cette décision a été difficile à prendre et j’espère qu’elle sera comprise de tous. Le club m’a beaucoup apporté et le projet engagé doit permettre de porter plus haut les couleurs de la Section en TOP 14. Aujourd’hui, après 11 années au club, je ressens le besoin d’un autre défi et pour franchir ce nouveau cap, il me faut sortir de ma zone de confort. La saison qui débute sera importante pour le club et vous pourrez compter sur mon engagement sans faille pour porter la Section le plus haut possible avec mes coéquipiers. Une belle saison est à écrire tous ensemble."

Antoine Hastoy était courtisé par de très nombreux clubs de Top 14. Selon nos informations, et confirmant celles de RMC Sport, il s'est finalement engagé avec le Stade rochelais qui était très actif sur ce dossier puisque Ihaia West et Jules Plisson, les deux ouvreurs de la formation maritime seront en fin de contrat en juin prochain