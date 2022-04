"On est devant jusqu’à la 55e minute mais après on leur donne beaucoup, c’est vraiment dommage et on a un peu honte. Lors des vingt dernières minutes, on a pioché et le Racing a déroulé, et il semblait en mesure de marquer à chaque fois qu’il venait dans notre camp. Prendre 40 points à la maison, ça fait vraiment mal. En raison de notre indiscipline, ils ont pu gagner des mètres facilement. Lors des vingt-cinq premières minutes, nous sommes pourtant totalement dans le match mais on commence à dérailler en fin de première mi-temps. Et c’est la même chose en seconde période."