Le Stade français voit à nouveau la vie en rose. Après deux défaites frustrantes à Lyon et Bordeaux-Bègles, les Parisiens se sont offert cinq points et une large victoire (52-3) contre Perpignan à Jean-Bouin. Une bouffée d’air frais pour le club de la capitale qui tangue depuis une semaine et l’insistante rumeur de l’arrivée de Laurent Labit et Karim Ghezal fin 2023, confirmée ces derniers jours.

Si Gonzalo Quesada a admis avoir vécu "la pire semaine de sa carrière", Hans-Peter Wild a profité de cette brûlante période pour clarifier ses intentions et son ambition. Avec le recrutement des adjoints du XV de France, le président parisien veut croire à un retour au premier plan du Stade français : "Si Laurent Labit et Karim Ghezal s’engagent alors avec nous, j’en serais ravi parce que ce sera une manière d’élever le niveau de professionnalisme du Stade français. Qu’avons-nous accompli en cinq ans ? Pas beaucoup..."

"Peut-être avons-nous installés les joueurs dans trop de confort…"

Dans les colonnes de Midi Olympique, l’homme d’affaires allemand n’a pas mâché ses mots concernant la gestion de ses joueurs : "J’ai récemment lu que le Stade français était sous respirateur artificiel. C’est plutôt juste. Sous Max (Guazzini, N.DL.R.), c’était la fête, ils remplissaient des stades mais ils n’étaient pas professionnels. Puis Thomas Savare a donné un peu d’argent mais n’a pas professionnalisé le club. Nous tentons de le faire, même si nous ne gagnons pas encore. Peut-être avons-nous installés les joueurs dans trop de confort…"