Le patron de Capri-Sun a-t-il bu la tasse trop vite ? Arrivé avec un portefeuille long comme l’avenue des Champs-Élysées en 2017, Hans-Peter Wild a ensuite endossé la casquette de président du Stade français en 2019 en plus de son statut de propriétaire. L’ambition était claire : faire revenir Paris sur le toit de la France. Ambition actée mais résultats décevants. Avec seulement une qualification dans les six depuis son arrivée, le Stade français, ronronne au mieux, stagne au pire. Le “docteur Wild” avait même tapé du poing sur la table en fin de saison dernière, estimant que la culture du club "n’avait jamais été professionnelle" embrayant directement sur le fait que "le problème était que nous avions trop d’argent. Certains joueurs sont payés très cher, mais ils ne se comportent pas en professionnels." Alors, pour remédier à ses maux le propriétaire suisse s’est tourné vers le général de Clermont : Morgan Parra.

"C’est un vrai leader"

D’entrée, le légendaire numéro 9 clermontois a été adoubé par le président Wild : "J’ai un a priori très positif sur Morgan Parra. Récemment, nous avons eu une longue discussion tous les deux. Il m’a impressionné, c’est un vrai leader et de ce que je comprends, il a été très rapidement accepté par l’équipe. Ces prochaines semaines, Parra va faire se lever d’autres leaders dans le groupe et nous donner du caractère. C’est ce qu’il nous manquait, la saison dernière" espère Hans-Peter Wild. Car avec le départ de Waisea, et les questions autour d’une libération de Ngani Laumape, Paris doit très vite rebondir.

Morgan Parra (Stade français)Icon Sport

Au sein d’une équipe très jeune et parfois trop inexpérimenté, le défi de Morgan Parra sera de faire grandir ces "titis" parisiens. "Avec l’expérience, je sais que les petits détails sont importants. Là, je parle du jeu en lui-même. Pour des jeunes, les détails ne sont peut-être pas importants. Mais, à l’arrivée, c’est ce qui compte le plus. Et seuls les joueurs peuvent les régler, pas le staff. Je veux apporter cette dimension d’exigence à une équipe jeune, qui compte moins d’expérience" expliquait le néo-Parisien.

Vieux briscard de l’effectif, Parra sera notamment aux côtés d’Arthur Coville et Joris Segonds, la très jeune charnière du Stade français. Dans une équipe historiquement marqué par la folie et l’excentricité, Hans-Peter Wild attend certainement de sa nouvelle recrue de calmer son monde et de gagner en constance plutôt qu’en coups d’éclats épisodiques. Plus que jamais, tout commence à Paris !

Par Clément LABONNE