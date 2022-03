Vous décrochez le point de bonus offensif après la sirène. Est-ce la soirée parfaite ?

Avant le match, nous aurions déjà signé pour décrocher les quatre points de la victoire, alors forcément en prendre cinq sur la dernière action, c'est une bonne chose. Il faut saluer l'énorme travail des « gros » qui ont permis de décrocher des pénalités en mêlée, sur ballons portés. Ce point, il fait énormément de bien, surtout vu les bonnes performances de nos concurrents. Ce point peut compter.

Dans quels secteurs avez-vous fait la différence ?

Franchement, ce n'était pas un match terrible. Il n'y avait pas beaucoup de rythme, on a senti un peu d'appréhension de notre part. Les Castrais, de par leur expérience, nous ont mis en difficulté grâce à leur jeu au pied. Nous avons fait beaucoup de fautes qui nous coûtent cher en première mi-temps. Nous avons su rectifier ça en deuxième mi-temps. Dans l'ensemble, nous avons été plutôt efficaces. C'est une bonne chose.

Vous avez de nouveau débloqué la situation en franchissant la défense castraise sur le premier essai...

C'est génial, ça me réussit en ce moment, ça réussit à l'équipe surtout. C'est une bonne chose. Je me sens super bien, je suis bien tant dans ma tête que physiquement. Je me sens bien dans cette équipe, et si je peux l'aider, je suis là pour ça. Ça me réussit aussi car les autres travaillent bien autour aussi.

Le redoublement avec Andrès Zafra sur cette action était-il prévu ?

Ah non c'est improvisé. Il va falloir que je revois la vidéo, car je ne sais toujours pas comment il a réussi à être là. Il faut que je me remette en question sur ma pointe de vitesse (rires). Je ne sais même pas s'il n'était pas devant et s'il n'a pas dû ralentir sa course pour que je le dépasse.

Sur ce premier essai, n'avez-vous pas eu peur qu'on revienne à un potentiel en-avant sur votre passe pour Vasil Lobzhanidze ?

Sur le coup non, je n'y pense pas, j'étais content. Après j'ai revu l'image, si l'arbitre revient sur l'action il peut être tatillon. Tout se discute. Il ne l'a pas fait et c'est tant mieux.

On vous a senti assez sereins sur la deuxième période. Partagez-vous ce constat ?

Nous ne nous affolons pas trop car l'équipe n'est pas trop en danger non plus. Il faudra revoir les stats, mais les Castrais ne viennent pas souvent dans nos 22 mètres. À la mi-temps, nous avons un peu stressé car avoir Castres à deux points seulement, c'est dangereux. Nous savions qu'ils allaient faire rentrer des joueurs de talent et d'expérience, et qu'ils allaient accélérer, dons nous avions un peu peur de ça. Mais nous ne nous sommes pas affolés. Nous avons bien maîtrisé ce jeu assez frontal avec beaucoup de jeu au pied qu'ils nous ont proposés.

Top 14 - Mathieu Babillot (Castres) se heurte à la défense brivisteIcon Sport

Vous connaissez un nouveau match sans concéder le moindre essai à domicile...

On sait que c'est la défense qui fait gagner les matchs. Après pour le coup, aujourd'hui ce sont avant tous nos avants qui ont accompli un travail énorme. Il faut les féliciter. Derrière, nous n'avons pas eu trop de boulot. Nous sommes la meilleure défense à domicile (en termes d'essais encaissés avec seulement dix essais, N.D.L.R.). Il faut que l'on s'appuie sur cela pour continuer notre sprint final et aller chercher ce maintien.

Vous avez semblé assez fébriles en première mi-temps. Comment l'expliquez-vous ?

C'est vrai que nous sommes un peu mous en première mi-temps. Les Castrais ont mis un faux rythme aussi. Il y avait un peu de pression, c'était un match de reprise après quinze jours de coupure. Il faisait chaud aussi, mine de rien c'est notre premier match dans de telles conditions depuis l'été dernier. Ce sont tous ces facteurs qui ont fait que nous avons été assez fébriles. Mais il faut corriger ça, que l'on garde la même énergie, le même enthousiasme que nous avions ces dernières semaines.

Il y a de la joie mais pas d'euphorie non plus ?

Non non, nous sommes entrés dans notre phase finale. Il reste cinq matchs. Perpignan, comme à son habitude, n'a rien lâché et a pris un point à Pau. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin. Nous sommes contents, nous avons fait le boulot avec ces cinq points, mais voilà il faut retourner au boulot dès lundi et continuer ce long chemin.

À commencer par le derby à Clermont samedi prochain...

La semaine prochaine, Perpignan reçoit tandis que nous allons à Clermont, donc nous aurons un peu moins de pression. Maintenant c'est le derby, nous savons que ça tient à cœur aux supporters, au club, mais à nous aussi. Nous allons le préparer de la meilleure des façons. De toute façon, tous les points vont compter. On voit Perpignan qui prend des points à l'extérieur, il faut que l'on fasse pareil.