"C’est une déception. On n’était pas venu pour perdre comme on a perdu. On a fait une bonne entame mais on s’est relâché. On a fait trop d'erreurs, pris des essais trop facilement. On a eu du mal à sortir de chez nous en seconde période. On a tous fait nos petites fautes… On a pris un essai sur maul, c’est rare. On a été pris au centre, c’est rare. On a été pris sur ce qui faisait notre force jusque-là.

Mais il ne faut pas baisser la tête, passer à autre chose et vite "switcher". Il faut que l’on apprenne à être plus constant. Si on veut chercher des excuses, on peut en trouver. Mais le groupe n’en a pas envie. Il faut qu’on soit plus réguliers et qu’on ne se prenne pas pour d’autres quand on gagne à domicile avec le bonus. Maintenant, on a sept heures de bus, si tout le monde fait la gueule, ça va être long. Il faut relever la tête et se mettre en mode champions Cup dès lundi pour recevoir comme il se doit ce premier match européen dans notre stade."