Sur la physionomie du match

"Il y a de la frustration, c’est normal. Quand on se déplace, ce n’est jamais pour perdre même si on savait que ce serait compliqué. Nous avons manqué de rigueur et ça coûte cher contre le Stade toulousain. Il y a bien évidemment eu des coups durs durant la rencontre mais ce n’est pas une excuse. On a voulu aller plus vite que la musique et on repart avec zéro point."

À propos du carton rouge reçu par Wardi

"Lors de l’exclusion de Reda (Wardi), on s’est tous regardés et on s’est dit que ce n’était pas grave, qu’il fallait rester soudé. Mais on a tout de même commis trop de fautes, moi le premier. On l’a réconforté dans le vestiaire (Reda Wardi, N.D.L.R.). Je sais à quel point il a travaillé dur pour être convoqué, et ce n’est que partie remise. Cela va la renforcer et il reviendra plus fort."

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) s'accroche avec Reda Wardi (La Rochelle)Icon Sport

Sur la série de huit défaites de suite face à Toulouse

"Au niveau du jeu, c’est très bien. On s’est bien adaptés après le carton rouge. Tout le monde a été réactif, c’est bien. J’attendais que l’on me parle de notre série de défaites face à Toulouse. Ils sont en réussite contre nous, on le sait. Il va falloir encore travailler et se préparer pour les battre en janvier. C’est une équipe de niveau international, on ne les gagne pas si facilement. C’est la meilleure équipe du championnat, tout simplement. Il n’y a pas de complexe à avoir face à Toulouse, les groupes se valent. C’est la précision des Toulousains qui fait souvent la différence. C’est un match qui doit nous faire grandir. Malgré tous les faits de jeu contre nous, on est encore dans le match à l’heure de jeu. C’est ce qu’il faut retenir."

Sur son départ pour les Bleus

"On est nombreux à avoir la chance de rejoindre les Bleus et de pouvoir basculer après cette rencontre. Le reste du groupe doit de suite basculer que la réception de Pau. Il n’y a pas mort d’homme, on est tous très déçus mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut bien analyser cette défaite mais on ne va pas rester dessus toute la saison."