"On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes après ce match, on a réalisé une première période beaucoup trop faible pour l’emporter au Michelin. Notre deuxième période a beaucoup plus ressemblé à ce que nous souhaitions mettre en place. Malheureusement, il ne suffisait pas de jouer 40 minutes, mais il s’agissait d’en réaliser 80. Si nous y étions parvenus, je pense que le résultat aurait été tout autre. Mais il faut rendre leurs mérites aux Clermontois qui nous ont beaucoup embêté dans les rucks en première période et nous ont dominé en conquête, même si nous encaissons à mon sens des essais un peu trop faciles. Il nous reste désormais quasiment trois semaines pour préparer notre déplacement à La Rochelle, où nous chercherons à réaliser le meilleur résultat possible."