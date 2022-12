Les tops :

Loïc Godener

Le numéro 8 clermontois a monté le curseur. En première période, Loïc Godener fut tout simplement le Jaunard avec le plus de terrain avec vingt-six mètres gagnés. À la demi-heure de jeu, l’ancien parisien sonnait la charge au milieu d’un premier acte gelé d’intentions de jeu. Constamment dans l’avancée ballon en main, et auteur de l’essai de la révolte sur un maul, Godener a plus que répondu aux attentes en l’absence des gros porteurs auvergnats (Lee et Yato).

Yacouba Camara

Le capitaine montpelliérain a fait plus que réchauffer ses coéquipiers. À la pointe du combat en défense, Yacouba Camara s'est également montré tranchant en attaque. Replacé en deuxième ligne face à Clermont, le Montpelliérain n’a pas failli dans l’engagement.

Les mauls clermontois

C’est sans doute la seule satisfaction de l’après-midi pour Clermont. Les Jaunards ont en effet retrouvé leurs vertus conquérantes sur les ballons portés. À la 25ème minute, Yohan Beheregaray et les siens avaient parcouri trente mètres pour glaner une pénalité. Dans le second acte, les avants jaune et bleu ont avancé sur vingt-cinq mètres pour marquer leur seul essai de la partie grâce à Godener.

Les flops

Anthony Bouthier

L’arrière montpelliérain a déçu au Michelin. D’habitude peu avare de relances depuis son fond du terrain, Bouthier a usé et abusé de jeux au pied, symbolisant le manque d’intentions franches de l’équipe concoctée par PSA. Regrettable au vu de la physionomie de la rencontre.

Julien Hériteau

Face à une paire de centres expérimentale proposée par Philippe Saint-André, le numéro 12 clermontois fut bien trop neutre pour peser au milieu du terrain. Sollicité à deux reprises sur des lancements de jeu en première main, Julien Hériteau n’a pas marqué des points alors que Jono Gibbes devait composer sans George Moala et Irae Simone. Si l’ancien toulonnais ne redresse pas vite la barre, le Wallaby et le Tonguien devraient accentuer leur statut au centre de l’attaque clermontoise.

Apisai Naqalevu

Sa rentrée à la pause est loin d’avoir été fructueuse. Sur son premier ballon, le centre fidjien s’est rendu coupable d’une pénalité dans les vingt-deux mètres, amenant ensuite l’essai des Héraultais. Au total, le puissant clermontois a même été sanctionné à quatre reprises en vingt minutes. Un total bien trop négatif.

Par Clément Labonne