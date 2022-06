On ne le connaît pas depuis longtemps, ce numéro 9 géorgien. On savait de lui qu'il avait des jambes de feu, qu'il savait dynamiter une défense par ses appuis, sa vitesse. Mais on ne savait absolument pas que Gela Aprasidze était un tueur face aux perches. Ce samedi, lors de la demi-finale face à Bordeaux-Bègles, le demi de mêlée des Cistes à tué le match à lui tout seul, en réussissant deux pénalités de plus de cinquante mètres. Impressionnant non ?

Il faut dire qu'avant l'entrée du casqué tatoué, on commençait à se poser des questions à propos de la fin de match. Alors que Montpellier dominait son adversaire bordelais, les hommes de Saint-André ne parvenaient pas à décrocher leurs adversaires au score, et restaient bloqués à 13-10. Mais à la 70e minute, le MHR héritait d'une pénalité, à plus de 50 mètres des perches girondines. À peine entré en jeu, à la place de Benoît Paillaugues, Gela Aprasidze prenait le relais sur les jeux au pied et décidait de tenter la pénalité.

Deux pénalités passées... cette saison !

Résultat : coup de canon, drapeaux levés et trois points de plus. Huit minutes plus tard, rebelote. Faute bordelaise à cinquante-cinq mètres de l'en-but et nouvelle tentative pour le Géorgien. Malgré l'apparition sur le terrain d'Handre Pollard, c'est bien le petit neuf qui, avec le plein de confiance, s'emparait de son tee vert. Deuxième coup de canon, nouveaux drapeaux levés et trois autres points dans la besace. Neuf points d'avance, une minute à jouer, le match était plié.

Le plus drôle dans tout cela, c'est que le numéro neuf n'est même pas un coutumier du fait. Cette saison, il n'avait passé que deux petits coups de pied en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Avec les deux de samedi soir, il bat désormais son plus haut total sur une saison en professionnel (4). Gela Aprasidze était donc érigé au rang de héros, et le MHR rejoignait Castres en finale, vendredi prochain au Stade de France. La belle histoire.