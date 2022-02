C’est l’information de la semaine. Rugbyrama a révélé que Xavier Garbajosa allait prendre les rênes de Lyon la saison prochaine. Il va donc succéder à Pierre Mignoni qui entraînait le LOU depuis 2015. Celui-ci est annoncé à Toulon, le club de sa jeunesse où il pourrait former un binôme avec Franck Azéma. On attend une signature ferme et définitive. On se souvient que Pierre Mignoni avait déjà été entraîneur adjoint du RCT de 2011 à 2015 aux côtés de Bernard Laporte.

Dans les autres clubs, c’est plutôt la stabilité. Des noms avaient circulé à propos du Stade Français, mais Gonzalo Quesada a encore un an de contrat. Des rumeurs avaient annoncé son remplacement par Xavier Garbajosa (c’est donc rapé) et ou par Patrice Collazo, limogé de Toulon en octobre. Ce dernier est actuellement sans club et fort de son expérience,il a vocation à être annoncé presque partout dans les mois qui viennent.

Mola et Urios ont prolongé

Christophe Urios a prolongé à Bordeaux (2025), Ugo Mola a fait de même à Toulouse (2027). À Brive, Jeremy Davidson a fait de même avec Brive (2024). Ses adjoints, Arnaud Méla et Jean-Baptiste Péjoine devraient lui emboîter le pas. Laurent Travers du Racing 92 (2023), ou Pierre-Henry Broncan (2024) de Castres sont bien en place. L’ adjoint de ce dernier, David Darricarrère l’est jusqu’en 2023. Sébastien Piqueronnies aussi est lié à Pau jusqu’en 2024. A la Rochelle, Ronan O’Gara a été envoyé au Munster, sa province d'origine la saison prochaine, mais il a fermement démenti expliquant qu’il n’avait jamais rompu un contrat et qu’il était attaché au club maritime jusqu’en 2024. On imagine pas non plus Clermont se séparer de Jonno Gibbes, qui vient d’arriver et dont le paraphe court jusqu’en 2024 lui aussi.

Ugo Mola - Stade toulousainIcon Sport

Reste le cas des deux clubs les plus mal classés, Perpignan et Biarritz, forcément menacés par une descente, situation sujette à toutes les turbulences. En Catalogne, Patrick Arlettaz et son staff ont prolongé jusqu’en 2024 en septembre dernier. A Biarritz, le directeur du rugby Matthew Clarkin est bien en place (il dirige le BO depuis 2018). Shaun Sowerby est lié jusqu’en 2024, son adjoint Barry Maddocks, l’est jusqu’en 2023.

Collazo et Bru sur le marché

Enfin, il y a le cas de Montpellier. On a annoncé plusieurs noms pour venir épauler Philippe Saint-André. Mais Mohed Altrad a annoncé qu’il voulait garder son staff en l’état (PSA accompagné de Olivier Azam et de Jean-Baptiste Elissalde). Ceci coupe court aux rumeurs de l’arrivée de Yannick Bru, certain de quitter Bayonne. Celui-ci, comme Collazo, a été annoncé dans plusieurs endroits. Ce sont les deux mistigris du Top 14. Il y en a chaque année et c’est la preuve que leur côte demeure élevée.