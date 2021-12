Que retenez-vous de vos deux dernières performances consistantes en Coupe Europe ?

On a vu un jeu différent avec beaucoup plus de vitesse, de précision et où les erreurs se paient cash. C’est un niveau intermédiaire entre Top 14 et sélections. On est partis du Munster la tête haute et cette quinzaine nous a permis de progresser dans ces secteurs et de gagner en confiance, ce qui est prometteur pour la suite.

On a l’impression que le groupe tarnais est aussi plus élargi avec plus de turnover...

C’est ce que l’on ressent aussi et c’est ce qui va faire la force du CO pour notre fin de saison. Le recrutement a aussi été fait en ce sens. Ainsi, à chaque fois qu’il y a des changements dans l'équipe, tout le monde répond présent en faisant des gros matchs. Les coachs vont maintenant devoir se creuser la tête pour faire les compos d’équipes, ce qui tire tout le monde vers le haut.

Quelques jeunes sortent aussi leur épingle du jeu. Comment le percevez-vous ?

A titre d'exemple, les Meka ou Le Brun ont encore été récompensés de leurs efforts le week-end dernier. Cela démontre que le centre de formation du Castres Olympique est performant. Ce vivier fait du bien à notre effectif avec plus de concurrence, transcendant les joueurs qui sont en place.

Votre jeu se veut aussi plus ambitieux depuis un an. Qu’en pensez-vous ?

On aime jouer tous les styles de rugby. Il faut avoir des stratégies différentes selon nos adversaires. Comme ce fut le cas au Munster, on assume aussi les matchs où il faut davantage insister en défense et dans l’occupation. Parfois, on propose beaucoup plus de volume de jeu. Tout cela nous correspond.

" Peur de ce match à Perpignan "

Cette période des Boxing Days avec des matchs durant les fêtes, qu’en pensez-vous ?

(il marque un silence) En Pro D2, j’avais l’habitude qu’on respecte une trêve des confiseurs, ce qui permet de passer les fêtes en famille. Ce n’est pas le cas en Top 14 où les instants familiaux sont un peu amputés. En même temps, ce sont des matches excitants durant une période spéciale. Je suis partagé.

Physiquement, est-ce une période compliquée pour un rugbyman pro ?

C’est certain que depuis cet été et la tournée en Australie, les blocs de matches s’enchaînent avec le club et la sélection, le tout avec des conditions dorénavant hivernales. Heureusement, j’ai eu droit à une petite coupure, ce qui a été bénéfique pour mon organisme.

Top 14 - Le talonneur Gaëtan Barlot (Castres)Icon Sport

Comment aborder ce déplacement à Perpignan, un promu capable du meilleur et du pire ?

On a peur de ce match contre une équipe avec de grosses valeurs qu’il faut prendre au sérieux. Des équipes ne les ont pas respectés et elles ont perdu là-bas. Comme lors de chaque match, on ambitionne de gagner mais on sait que Perpignan vise son maintien qui passe aussi par cette rencontre.

En plus de votre seule victoire en déplacement à Clermont, un second succès permettrait de vous installer plus confortablement dans les six premiers du classement...

On avait bien débuté le premier bloc avec ce match gagné en déplacement. Depuis, il n’y a eu qu’un bonus à Montpellier. Il va nous falloir ramener plus de points de l’extérieur afin de jouer le wagon du top 6 au classement. Avec le début de la phase retour, le moindre point va être très important.

Plus personnellement, est-ce qu’avoir goûté à l’équipe de France a provoqué une approche différente ?

Cela m’a permis de tutoyer le très très haut niveau. Je sais maintenant les secteurs et les détails qu’il me faut améliorer afin de prétendre retourner en sélection. Après, je ne me prends pas la tête pour y revenir. Je sais qu’il faut toujours beaucoup travailler, donner le meilleur en club et sortir des gros matches. C’est plaisant de constamment chercher à progresser.