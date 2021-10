Midi Olympique : Quel est votre premier sentiment, Gaël ?

Gaël Fickou : On s'attendait à un gros match. On savait que les Catalans mettraient beaucoup d'engagement. Nous, on n'a clairement pas été à la hauteur, voilà tout... On a failli dans l'engagement, on a été incapable de finir nos actions...

Alors ?

G.F. : Nous sommes à la fois heureux d'avoir gagné et frustrés par la manière : 0-0 à la mi-temps, on ne voit pas ça souvent....

On vous sent amer...

G.F. : Oui. Il faut montrer un tout autre visage et se remettre en question au plus vite.

Manquez-vous de punch, d'une certaine manière ?

G.F. : Non. On a déjà marqué des essais de quatre-vingt mètres cette saison. Le punch, on l'a. […] Cette saison, on a marqué des essais que très peu d'équipes sont capables de mettre.

Pourquoi ?

G.F. : La faute aux détails... Un mec qui n'a pas fait le dernier ruck, un autre qui est en retard... Il a manqué trop de choses, en fait.

Avez-vous été surpris par l'Usap ?

G.F. : Sans leur manquer de respect, les Catalans n'ont pas fait grand chose offensivement. Ils ont mis des coups de pied et proposé des contre-attaques. Mais ils sont très forts sur les bases ; ils ont su être chiants, quoi...

En tant que capitaine, allez-vous hausser le ton cette semaine ?

G.F. : Chacun doit se remettre en question, déjà. Si je crie mais que le mec veut pas se bouger, il ne fera rien. Il nous faut simplement prendre conscience que si on continue comme ça, on n'ira pas très loin en championnat. On se qualifiera peut-être mais on ira pas loin, non … Si on ne met pas la tête, on ne gagnera rien...