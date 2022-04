À chaud, quelle analyse faites-vous de votre victoire ?

On savait qu’il s’agirait d’un match fermé, dont Toulouse a peut-être plus l’habitude que nous. C’est probablement cette maîtrise qui nous a manqué en première mi-temps, on a vu des Toulousains très réalistes, qui ont su exploiter nos fautes. Heureusement, on a réussi à changer la tendance en deuxième période parce qu’on a su mettre beaucoup d’énergie dans tout ce qu’on a entrepris. C’est peut-être ce qui nous permet de marquer à la fin et de rivaliser jusqu’au bout avec cette équipe. Il m’a semblé que les Toulousains étaient plus fatigués que nous, c’est peut-être ce qui nous permet de faire la différence en fin de match.

Que s’est-il passé sur vitre essai ? Pouvez-vous le raconter ?

Je sais plus trop ce qui s’est passé. Je crois qu’il y a un beau jeu de passes de nos avants au milieu du terrain avec Sergio Parisse et Raphaël Lakafia, puis il y a un coup de pied à suivre et le ballon m’arrive entre les mains… Là, j’ai essayé de mettre le gaz qu’il me restait. Je passe tant bien que mal le dernier défenseur tout en jonglant avec ligne de touche malgré mon 47, et voilà…

Que retenez-vous d’autre de cette partie ?

On a été insuffisants dans les zones de ruck. Pourtant on s’était dit avant le match que les Toulousains allaient nous nous embêter dans ce domaine, mais ça n’a pas suffi, et c’est un point qu’il faudra travailler pour la fin de saison. Quoi qu’il en soit, on a réussi à changer le visage de notre saison. On est en mode phases finales depuis quelques semaines et on prend beaucoup de plaisir à tout donner à chaque rencontre. On ne se prend plus la tête et on donne tout les uns pour les autres. Il y a un gros sens du sacrifice dans ce groupe, et ça nous galvanise.