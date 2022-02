Un match face à Brive, c’est toujours quelque chose d’intense pour un Auvergnat pur souche comme vous ?

Pourtant je n’ai joué qu’un seul derby face à Brive chez les jeunes, mais je connais l’importance de cette rencontre. En passant par Ussel (Corrèze), avec les copains brivistes, on se chambrait pas mal sur le sujet. Oui, c’est un match important et nous avons tous hâte de le disputer samedi. Je n’ai jamais joué à Amédée-Domenech, mais j’ai eu l’occasion de suivre mes copains lors d’une rencontre de jeunes sur le terrain synthétique à côté, et j’ai hâte de découvrir l’ambiance si particulière de cette rencontre.

L’ASM reste globalement sur une série positive de résultats au stade Amédée-Domenech. C’est important de continuer de l’entretenir ?

On fait abstraction de tout cela ! Chaque derby est différent, par exemple celui de l’an passé était à huis-clos et quand on connaît l’importance du public à Brive, ça change beaucoup de choses... bien sûr, c’est important de ne pas oublier le passé, mais samedi ce sera un nouveau contexte, un nouveau match, avec son histoire propre, alors on verra bien que qu’il va se passer.

" On a envie de faire une performance collective à Brive "

Dans une ère moderne, un derby garde toujours autant de saveur, même si les deux équipes comptent moins de joueurs originaires de leurs régions respectives ?

C’est un derby c’est vrai, mais c’est avant tout un match de rugby important pour la suite de la saison des deux équipes. Alors tout le monde, Auvergnat d’origine ou non, a envie de faire une performance rugbystique. On se concentre avant tout sur nous, plus que sur notre adversaire, et sur ce que l’on a à faire pour réussir cette performance. On a tous cela dans un coin de la tête et on en discute, mais l’important aux yeux de tous, c’est vraiment la performance collective et les ingrédients à mettre en œuvre pour faire un bon match là-bas.

Un derby, c’est toujours particulier, mais celui-ci plus encore, car finalement personne n’a le droit de le perdre ?

Pourtant il y aura bien un résultat à la fin du match (sourire), ça c’est sûr ! Brive a un scenario qui lui appartient, nous aussi avons le nôtre et on se concentre sur nous, sur notre équipe. Il faut qu’on fasse abstraction de ce qui se passe autour, et aborder ce derby, avec la présence du public, et profiter de jouer ce gros match avant tout.

" Plus les matchs passent et plus l’étau se resserre pour être dans le Top 6 "

Pour votre adversaire, avec près de 60 points concédés au Racing et une position précaire au classement, c’est une « bête blessée » que vous affronter, et donc dangereuse ?

C’est sûr que c’est toujours dur de prendre plus de 50 points à l’Arena, alors oui, Brive est peut-être une bête blessée, mais c’est aussi et surtout une source de motivation supplémentaire de leur côté pour aborder ce derby. Mais nous aussi nous avons été une bête blessée, si on se rappelle de ce qu’il s’est passé il y a deux semaines à Pau et on aussi envie de faire une belle prestation ce week-end.

D’autant plus que l’ASM a toujours autant de mal à s’imposer à l’extérieur. Avez-vous modifié des choses et mis une certaine pression dans la préparation de ce match ?

Non on ne l’a pas spécialement perçu dans notre semaine de préparation, mais on a fait en sorte de bien préparer ce match et même de très bien le préparer. On sait que nous sommes hors du Top 6 et que plus les matchs passent, plus l’étau se resserre. Alors oui, il y a une pression, mais il y aura cette pression sur chaque rencontre de cette fin de saison. C’est pourquoi il faut prendre les matchs les uns après les autres, et pour le moment on a tous envie de faire un bon match à Brive. Toutes les rencontres vont être importantes, comme tous les points que l’on peut prendre et on a la volonté de faire un match référence à l’extérieur. Mais finalement, cela veut tout et rien dire à la fois. Il existe des matchs références dans le combat, dans le jeu ou dans l’état d’esprit. L’important, c’est la performance collective, et on espère qu’elle sera au rendez-vous, pour peut-être créer un petit déclic. Mais pour cela il faut faire attention aux petits détails, qui parfois font mal, et élever notre niveau.

Avec un poste à responsabilité et une belle première titularisation à Pau, c’est également pour vous l’occasion d’enchaîner et de se montrer, peut-être même s’installer peu à peu ?

S’installer, c’est un bien grand mot ! En tous cas je prends tout ce qu’il y a à prendre et en particulier l’expérience. Je suis là pour « matcher » avec les joueurs qui m’entourent. J’écoute et j’apprends de Camille (Lopez) et JJ (Hanrahan). Je suis un compétiteur avant tout et la concurrence fait partie du jeu, alors j’essaye de grappiller des minutes afin d’être performant au bon moment, à chaque fois qu’on m’en donne l’opportunité. J’essaye avant tout d’être dans mon rôle, de ne pas trop en faire en me plaçant au cœur de notre collectif, afin de gravir les échelons, tout en gardant bien les pieds sur terre.

Gravir les échelons avec l’ASM, c’est votre volonté ? On vous sait en fin de contrat et avec les arrivées annoncées d’Anthony Belleau et Jules Plisson, c’est sans doute plus compliqué ?

Que je sois en fin de contrat tient de l’anecdote pour moi, même si c’est un fait. Je ne pense pas trop à cela, et encore moins quand je suis sur le terrain. L’important c’est la performance et en particulier de notre collectif. L’ASM vient de recruter deux ouvreurs avec de grandes qualités. Mais avec de nombreuses échéances nationales et européennes il faut un effectif en conséquence. C’est un choix qui a été pris bien en amont de la fin de saison, et qui n’est jamais agréable quand toi-même tu occupes ce poste. Je n’ai pas encore beaucoup de matchs à mon actif et c’est à moi d’acquérir du temps de jeu et de prouver des choses sur le terrain.

Je veux voir l’émulation que cela va provoquer, car je veux être un joueur de l’ASM. Je sais les étapes qui doivent me permettre de devenir un jour un Camille Lopez, un Brock James ou bien d’autres. Loin de moi l’idée d’être à leur niveau dès à présent, mais je travaille pour le devenir. Mon objectif est clair, je veux être le numéro 10 de l’ASM, et pour cela il faut travailler, jouer et acquérir de l’expérience en matchant avec d’autres grands joueurs.