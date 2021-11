"Je remercie Jan mais surtout l'ensemble de l'équipe. C'était un match compliqué. Ce n'était pas le meilleur de la saison. On n'a pas fait une grande performance mais on ressort avec la victoire donc c'est le point positif. On va s'en satisfaire car c'était un match de reprise. Nous n'avons pas vraiment été au rendez-vous pendant 80 minutes mais on su répondre en fin de match. Je vais profiter ce soir (samedi), mais il faudra se remettre au travail dès lundi. J'ai voulu faire abstraction du contexte (record du nombre de match avec Montpellier) mais je ne pense pas y être parvenu, car il y avait beaucoup d'émotions. La saison dernière, nous avions perdu beaucoup de matchs dans les dix derniers minutes, mais on s'est toujours battu et accroché avec des points de bonus défensif et ça a fini par tourner en note faveur en fin de saison, et nous sommes toujours dans cette dynamique là. Cette capacité à s'accrocher pendant 80 minutes nous permet d'être dans le haut de tableau en ce moment. Mentalement, on a été forts. L'équipe a progressé car on peut faire une mauvaise action mais on reste concentré sur l'action suivante. C'est très positif."