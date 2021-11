C'est assez rare pour être souligné : un joueur bat le record de rencontres disputés avec un seul maillot. Si il est encore loin des 403 matchs de Rodrigo Capo Ortega, c'est une magnifique histoire qu'offre là le flanker montpelliérain. Idole du club ciste, Fulgence Ouedraogo (35 ans) avait débuté son aventure avec le MHR il y a de ça 16 ans déjà, en 2005. Comme le rapporte nos confères de Midi Libre, il a la capacité à rester au trés haut niveau puisque parmi ces matchs disputés, il fut titularisé presque 9 fois sur 10 (88%).

"On va tout donner pour t'offrir une belle journée" ce samedi face à Castres a déclaré son coéquiper Jéremie Maurouard sur Twitter. "On veut célébrer un monstre du rugby français ! Et l'homme d'un club" a clamé le manager Philippe Saint-André cette semaine.