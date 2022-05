Nous avons interrogé Franck Maciello, patron des arbitres français, sur la polémique qui a fait suite au match Brive-Toulouse joué samedi soir (8-26). On rappelle que les Toulousains ont joué pendant 14 secondes à quinze, alors qu’ils auraient dû jouer à quatorze. Romain Ntamack n’ayant vraisemblablement compris qu’il devait sortir. Le match avait un fort enjeu pour la qualification des Toulousains et pour le maintien des Brivistes.

"Il y a beaucoup d’agitation pour pas grand-chose. La décision appartient à la LNR, via sa Commission de Discipline. Elle va se réunir cette semaine. Mais le règlement applicable est celui de la FFR et il dit que si l’incident n’a pas changé le score, l’erreur sera reconnue mais le score sera validé." La reconnaissance de l’erreur concerne essentiellement, le corps arbitral et son appréciation en interne. Ainsi, le score de Brive-Toulouse risque fort d’être maintenu. La décision sera officialisée dans la semaine.