S’il faudra attendre le match de dimanche et sûrement le mois de novembre pour observer des changements sur le fond, l’arrivée de Franck Azéma au poste de manager général du RCT est déjà marquante sur la forme.

Patrice Collazo avait en effet annoncé en fin de saison dernière prendre de la hauteur lors des entraînements. Cette saison, l’ancien pilier observait, donnait de la voix de manière sporadique pour recadrer un joueur et laissait surtout le contrôle des exercices à ses adjoints. Pour son premier entraînement en qualité de manager général du Rugby club toulonnais, Franck Azéma n’a pas hésité à montrer l’exemple.

Si James Coughlan gérait une partie des avants et Julien Dupuy les trois-quarts, l’ancien centre de 50 ans animait aussi un atelier avec les avants. Il a par moments pris le relais comme demi-de-mêlée pour fluidifier les exercices et s’est même jeté au sol à plusieurs reprises pour montrer les positions à adopter après avoir subi un plaquage.

« Ça a forcément changé, confirme Aymeric Luc. Franck est aussi un grand manager et il a fait de nombreuses belles années à Clermont donc ça va nous apporter, c’est une évidence ». Privés des joueurs internationaux (Gros, Villière, Isa, Nakarawa, Takulua, Etzebeth, Gigashvili, Wainiqolo), Azéma s’est appuyé sur de nombreux joueurs du centre de formation pour garder de l’émulation à l’entraînement.

Des débuts discrets

Arrivé jeudi au club, Azéma a préféré rester en retrait pour la réception de Biarritz qui avait été confiée à Coughlan. « Nous savions qu’il était présent mais il gardait du recul, confirme Luc. Je pense qu’il avait besoin d’observer, de connaître son groupe et son staff. Il a essayé de placer quelques mots ou notions fortes qui pouvaient nous parler de manière à aborder le match sereinement ».

Il a notamment accès son discours sur l’engagement car l’objectif est avant tout que le groupe retrouve de la confiance et de la sérénité. « Par rapport aux conditions, il a mis l’accent sur la solidarité et l’envie de construire ensemble ainsi que sur la concentration pendant 80 minutes », explique l’arrière ou ailier de 24 ans.

Le néo-manager toulonnais avait en effet annoncé en conférence de presse vendredi qu’il devait prendre le temps de connaître chacun et surtout de redonner de la confiance à groupe fragilisé. « Quand un club est en difficulté, ce n’est jamais un seul paramètre. C’est une multitude de petits détails qui font que l’on perd 1% par ci, 1% par-là, et à la fin de la journée on se retrouve avec 20% en moins. Il faut réussir à retrouver le cadre pour être de nouveau efficaces et soudés pour affronter le Top 14 et la concurrence », avait-il annoncé.

Il a donc commencé à échanger avec chaque joueur et en a profité pour passer « quelques mots forts et quelques consignes qui lui sont chères ». Mais pour l’heure pas question de révolutionner la maison Rouge et Noir. « Ce qui a changé ? Pas grand-chose. On est resté sur la continuité, prévient Aymeric Luc. C’est impossible de tout changer. Tout ce qu’on a fait depuis le début de la saison, il y a quand même des certitudes, si je peux employer ce mot. Il y a des choses qui ont été bien. On ne va pas tout révolutionner en trois jours. Ce n’est pas comme à une intersaison. On est obligé de garder nos lancements, nos annonces. Après Franck amènera quelques annonces qui lui sont chères, qu’il pense être bien adaptées à notre effectif ».

Le jeu d’équilibriste d’Azéma a donc débuté. D’un côté il doit composer avec un effectif et un staff qu’il n’a pas choisi. De l’autre il doit rapidement imposer sa patte car avec une actuelle onzième place du Top 14, le RCT doit vite recoller sur les écuries de tête pour garder de l’espoir dans la qualification en barrages. Cela passe impérativement par une victoire à l’extérieur le plus rapidement possible. Peut-être dès dimanche à Clermont.

Tristan Arnaud