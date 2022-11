En pleine saison, le RCT continue à frapper fort sur le marché des transferts. Le club de la rade a annoncé, ce vendredi matin, l’arrivée de Dan Biggar jusqu’au terme de la saison. L’ouvreur aux 105 sélections avec le XV du Poireau a été libéré de son contrat avec Northampton, et vient donc renforcer les rangs des Rouge et Noir.

En conférence de presse avant la réception de Montpellier, ce dimanche, Franck Azéma a justifié la venue du natif de Morriston : "Il y a une opportunité qui s’est présentée sur le marché. Quand tu as Dan Biggar sur le marché, tu dois saisir cette opportunité. C'est une belle plus-value. Je ne vais pas vous présenter le joueur. On sait qu’on récupère un meneur de jeu, qui a beaucoup d’expérience. C’est un véritable compétiteur. Il a du charisme. Ça apporte une nouvelle dimension au poste d’ouvreur. Il va aider West sur la saison. Il est également polyvalent puisqu’il peut évoluer au centre et à l’arrière."

Biggar opérationnel d’ici "3 semaines"

Lors des joutes internationales, Sergio Parisse a souvent croisé la route du joueur passé par les Ospreys : "Je ne le connais pas personnellement, mais on se connaît un peu tous dans ce monde. J’ai l’impression que c’est un mec sanguin. On voit que c’est un ouvreur qui a du caractère. Ça tombe bien, car à Toulon, il en faut ! C’est un joueur qui a 33 ans, de l’expérience avec le pays de Galles. Il a l’habitude de jouer des gros matchs. C’est un plus. C’est une très bonne nouvelle pour le club. Ça va faire du bien au RCT. On a besoin d’avoir un équilibre au poste d’ouvreur. On a besoin d’avoir des joueurs aux qualités différentes. C’est le cas entre Biggar et West. Il y a tout ce qu’il faut pour qu’il s’épanouisse. On va bien l’accueillir."

Malgré sa blessure à un genou, Dan Biggar a rejoint le groupe du pays de Galles pour cette trêve internationale. Il ne pourra probablement pas évoluer avec le XV du Poireau. Franck Azéma a tenu à apporter des nouvelles sur l’état physique du néo-Toulonnais : "Il a repris la course dernièrement. D’ici trois semaines, il pourra être opérationnel. A la fin de la trêve internationale, je pense qu’il sera prêt." Biggar pourrait donc faire ses débuts sur la pelouse du Stade Français, le 26 novembre prochain, pour la 11e journée du Top 14.