Quel bilan tirez-vous de ces deux matchs amicaux perdus face à Clermont (21-40) et Toulouse (21-31) ?

Entre les deux matchs, il y a eu de l’amélioration sur notre discipline notamment sur la zone plaqueur-plaqué et au niveau de la ligne de hors-jeu. Sur la première période, on est à 4 pénalités face à 12. On a réussi à gommer ça. En revanche, on a manqué de réalisme sur la première période. On doit avoir un 70-30 sur la possession et l’occupation. On a passé un quart d’heure dans les 22 mètres sans scorer. Il y a eu de la précipitation près des lignes où on a voulu trop vite marquer. On a manqué de justesse là-dedans.

Comment gommer ce manque de réalisme ?

On a eu un manque d’alternance dans le jeu à la main et au pied. On n’a pas mis assez de rasant dans le dos. On a été trop prévisibles. Au-delà de la réalisation, on doit plus prendre l’information. Sur deux matchs, on n’a pas eu le temps de trouver tous nos automatismes. Il y a aussi du décalage dans la préparation physique. Il faut très vite que ça recolle. Ça passera par les semaines qui vont se suivre. Il n’y a pas de loisir pour les internationaux de se faire une préparation plus longue. Ça pourrait nous permettre d’avoir plus de continuité dans notre jeu offensif. À chaud, j’ai l’impression qu’on doit être plus intense sur les zones de collision. On doit monter dans l’intensité.

Au cumulé, vous avez encaissé 70 points lors des deux amicaux. Est-ce que cela vous inquiète ?

Ce n’est jamais bon. Mais, ce n’est pas ce qui m’affole le plus quand je vois comment on prend ces points. Il y a eu beaucoup de rotation, et c’est délicat de conserver de la consistance sur l’ensemble d’une partie. On doit mieux faire dans tout. On doit mieux maîtriser nos possessions. On devra monter nos curseurs contre Bayonne. Quand je dis ça, je parle d’agressivité, de défense et d'attaque. On n’est pas dans une situation de confort. Il y a de la frustration et de la nervosité. On doit aussi s’en servir pour attaquer le championnat.

Sur ces deux matchs, plusieurs recrues, dont West, n’ont pas été en mesure de jouer une minute. Pouvez-vous nous donner des nouvelles du Néo-Zélandais ?

Il a eu un petit souci sur un ischio, sur une vieille cicatrice. On n’a pas voulu prendre de risque. On ne voulait pas l’exposer inutilement. Normalement, ça devrait être bon pour Bayonne ou Toulouse.

Propos recueillis par Mathias Merlo.