Le centre du terrain va vivre une petite révolution du côté de Paris. C’est officiel depuis un bon bout de temps, mais Waisea Nayacalevu a délaissé son numéro treize dans la capitale pour rallier le Rugby Club toulonnais. La perte du Fidjien est énorme tant il a surnagé la saison dernière dans un effectif qui n’a pas du tout répondu aux attentes placées en lui. Problème, il va bien falloir remplacer ce facteur X, prêt à réduire en miettes la moindre défense qu’il affronte.

Le Stade français a déjà officialisé l’arrivée de Théo Dachary, mais l’ancien du RCT, souvent blessé, ne semble pas apporter les garanties nécessaires pour faire oublier Waisea. Alors le club parisien est toujours en quête de la perle rare, qui pourrait se trouver à Biarritz… Durant son entretien à Midi Olympique, Hans-Peter Wild s’est exprimé sur le dossier Francis Saili : "Nous avons besoin d’un trois-quarts centre. Francis Saili fait partie de celles-là. À ce sujet, une décision sera prise d’ici une semaine." Peut-être un signe d’une future arrivée dans la capitale, le Néo-Zélandais n’a toujours pas repris l’entraînement avec le BO alors qu’il est encore sous contrat avec le club basque.

Laumape, autre départ à combler ?

C’est peu dire qu’Ngani Laumape déçoit depuis son arrivée à Paris. Débarqué en superstar l’été dernier, l’international néo-zélandais n’a jamais démontré son vrai niveau avec le maillot rose sur les épaules. Même s’il est encore sous contrat avec le Stade français, il est évoqué depuis quelques semaines un possible départ de l’ancien joueur des Hurricanes. À ce sujet, Hans-Peter Wild est très clair : "Ngani Laumape s’entraîne avec nous en ce moment. Mais sa famille a un peu de mal à s’adapter à cette immense ville qu’est Paris et nous avons donc récemment étudié la possibilité de libérer le joueur. Quoi qu’il se passe dans les prochains jours, nous regarderons quelle est la meilleure option pour lui, pour sa famille et pour le club."

Vous l’aurez donc compris, le chantier des centres est encore loin d’être terminé pour les Soldats roses. En plus de Waisea, le staff parisien pourrait être contraint de trouver un remplaçant à Ngani Laumape. Francis Saili est en pôle pour endosser ce rôle, mais à ce jour, rien n’est officiel.