87% : Louis Foursans, la belle surprise

Louis Foursans-Bourdette n’est pas l’ouvreur français le plus connu du Top14. Et pourtant... à seulement 20 ans et pour sa deuxième saison dans l’élite (14 matchs dont 9 titularisations), le Montpelliérain est le buteur le plus précis parmi ceux qui ont plus de 25 tentatives en championnat. Il affiche un taux de réussite de 87%, soit un magnifique 40 sur 46 face aux poteaux cette saison. Il devance notamment des artilleurs comme l’ouvreur castrais Benjamin Urdapilleta (86,2%) ou le demi de mêlée du Racing 92, Maxime Machenaud (85,5%). L’international des moins de 20 ans prouve là qu’il faudra compter sur lui à l’avenir...

18 : Aymeric Luc, le bon coup

Top 14 - Aymeric Luc (Toulon)Icon Sport

4 : Joueurs ont joué tous les matchs

Ils sont quatre. Quatre à avoir disputé tous les matchs de Top 14 depuis l’ouverture de la saison, soit déjà 23 matchs. Parmi eux, on retrouve l’ouvreur lyonnais Léo Berdeu, le demi de mêlée parisien Arthur Coville, le pilier toulousain Rodrigue Neti et le pilier palois Nicolas Corato. Au niveau du temps de jeu, c’est le troisième ligne biarrot Mathieu Hirigoyen qui a le plus joué avec 1 618 minutes passées sur les terrains.

2 : La galère briviste loin du Stadium

Avant cette 24e journée, Brive est tout simplement avec Biarritz la pire équipe en déplacement. Les Corréziens n’ont pris que deux petits points loin de leur antre du Stadium. C’était à Toulon le 9 octobre (13-9) et à Castres le 30 octobre (23-22). Pour se maintenir, une victoire à l’extérieur ferait le plus grand bien aux hommes de Jeremy Davidson. "Nous n’avons pas encore gagné à l’extérieur cette saison. Il en suffit d’une…" Voilà les mots du capitaine briviste, Saïd Hirèche, samedi dernier.

40 : matchs pour « PSA » à la tête du MHR

Appelé à la rescousse du secteur sportif au début du mois de janvier 2021, Philippe Saint-André avait effectué son premier match en tant que manager du MHR à… Lyon. Quarante matchs de Top14 plus tard, son bilan est de 21 victoires pour 2 nuls et 16 défaites, et accessoirement une première place en championnat cette saison. Pas trop mal…

2 : à l’aller, Waisea avait brillé

Waisea contre ClermontIcon Sport

37 % : de transformations converties par La Rochelle à l’extérieur

Si le Stade rochelais, meilleure attaque du championnat au nombre d’essais marqués (63), a converti 81% de ses transformations à Deflandre (36 sur 44), le taux de réussite s’effondre à 37% (7 sur 19) hors de ses bases. Pas une seule tentative n’a d’ailleurs trouvé la cible depuis bientôt trois mois.

4 : voleur, ce racing !

La semaine dernière, face au Biarritz olympique et son excellent preneur de balles Mathieu Irigoyen, l’alignement du Racing 92 a volé pas moins de quatre ballons dans les airs. Ce jour-là, sans Chouzenoux et Lauret, c’était Ibrahim Diallo qui avait endossé le rôle de leader d’alignement.

11 : points en trois déplacements pour le RCT

Sur la Rade, l’exportation a le vent en poupe. Lors de ses trois derniers déplacements loin de Mayol, le RC Toulon a récolté onze points (deux succès bonifiés à Biarritz et Lyon, un point défensif récolté de Montpellier). Sur cette période, personne en Top 14 ne fait mieux que les Rouge et Noir de Franck Azéma.

3 : victoires à l’extérieur pour le co

Le CO fait partie, avec La Rochelle et Toulouse, du contingent d’équipes ayant gagné trois fois loin de leur base cette saison.C’est moins bien que Bordeaux-Bègles (5), Montpellier (5) et le Racing 92 (4), mais mieux que toutes les autres équipes de Top 14… Il reste deux matchs à l’extérieur pour améliorer ce total.