Les Tops

La botte de Louis Foursans

Inutile d'aller chercher bien loin : Louis Foursans a tout simplement inscrit tous les points de son équipe. Il est, par conséquent, le grand artisan de cette courte mais précieuse victoire acquise au terme d'un match pourtant bizarre puisque les Héraultais l'ont largement dominé. Le jeune ouvreur a signé un 6/7 face aux perches, et mérite une mention spéciale pour sa pénalité de 50 mètres en face des poteaux qui redonna l'avantage aux siens à la 19ème minute.

Zach Mercer l'intouchable

Dans un match disputé sous une averse continue, l'Anglais a volé au-dessus de l'eau. On ne l'a pas vu commettre une faute de main, il a pris un nombre incalculable de ballons (si, on a calculé pour vous il en a pris 16) dans des conditions pas toujours faciles mais a toujours avancé. Dans ces conditions, il était très difficile de faire des différences et de remporter des duels. Les lignes de statistiques le montrent d'ailleurs clairement. Sauf que Mercer est l'exception qui confirme la règle, avec pas moins de cinq défenseurs battus.

Top 14 - Le puissant Zach Mercer (Montpellier) a encore réalisé un gros match face à ToulonIcon Sport

L'entrée de Baptiste Serin

Le demi de mêlée internationale a fait une entrée remarquée après la pause, d'autant que le titulaire Jules Danglot n'a pas réalisé une très belle prestation face à ses anciens partenaires du MHR. Serin a apporté du dynamisme par sa rapidité et sa qualité de passe, ainsi qu'une bonne dose de leadership à un collectif qui, semaine après semaine, semble reprendre petit à petit confiance. Les Toulonnais auraient même pu l'emporter si Thomas Salles avait passé cette ultime et délicate pénalité à plus de 50 mètres, légèrement sur la droite des perches.

Les Flops

Anthony Belleau

Dans conditions qui était certes dantesques pour tous les joueurs qui ont eu à gérer des ballons hauts, le Tricolore ne s'est pas montré à son avantage en commettant trois en-avants sur la seule première mi-temps. Autant de munitions rendues au MHR qui a pu occuper le camp varois. Son plaquage haut avec Duncan Paia'aua aurait aussi pu lui coûter cher. In fine, Belleau termine avec un 2/4 face aux perches.

L'entame montpelliéraine

Dominés d'emblée sur la ligne d'avantage et étonnamment attentistes en défense, un secteur où ils excellent habituellement, les Cistes sont passés à côté de leurs dix premières minutes et ont bien failli encaisser un essai par Anthony Belleau après un jeu au pied rasant toulonnais. Ensuite, Louis Foursans a manqué son renvoi depuis l'en-but et les Montpelliérains ont été remis sous pression, encaissant une pénalité de Thomas Salles.

La blessure de Serfontein

L'intéressé n'y est bien sûr absolument pour rien, mais cela pourrait être une vraie tuile pour le club montpelliérain qui a perdu, à la 21ème minute, son premier centre sud-africain Jan Serfontein. Victime d'un choc à la tête lors d'un double contact avec Duncan Paia'aua et Anthony Belleau, il a été aussitôt pris en charge par l'équipe médicale pendant un long moment, avant de sortir sur civière. Inquiétant.