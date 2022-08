À Loudenvielle de nombreux supporters et vacanciers curieux s'étaient déplacés pour assister à la première "représentation" publique du Stade Toulousain. Cet entraînement ouvert était l'occasion de retrouver des Toulousains au sommet de leur forme, mais fut aussi l'occasion de faire le point sur l'infirmerie. Et si nouvelles recrues et tricolores donnaient du rythme Thibault Flament, lui, était stoppé dans son élan, victime d'une petite entorse à l'entraînement. C'est donc en béquille que l'international se déplaçait ce mercredi. Chez les plus jeunes, Yannick Youyoutte est également touché au biceps. François Cros quant à lui est en phase de reprise suite à sa blessure au genou lors du match de barrage contre le Stade rochelais. De son côté Santiago Chocobares ne devrait tarder à entamer la phase de réathlétisation de son genou gauche.

Quelques absences avec lesquelles Ugo Mola et son staff devront composer en ce début de saison sans compter les internationaux en vadrouille puisque Rynhardt Elstadt et Juan Cruz Mallia sont pour l'heure tous deux avec leur sélection respective (Afrique du Sud et Argentine) pour le Rugby Championship qui se terminera le 24 septembre.

Qui pour remplacer Cyril Baille ?

Le Stade toulousain ne prendra pas de joker médical pour remplacer Cyril Baille, récemment opéré aux adducteurs : " Concernant Cyril Baille, il y a deux ou trois mois de délai, évoque Jérôme Cazalbou dans les colonnes du Midi Olympique. Ça dépend beaucoup de la cicatrisation. On ne peut pas prendre de joker car la blessure est inférieure à trois mois. Et il y a aussi la volonté de faire jouer nos jeunes. On pense à Maxime Duprat qui revient de son prêt à Agen. C’est l’occasion de voir si on peut l’exposer à ce niveau et d’en savoir plus sur ses capacités pour l’avenir. Évidemment, il y a Rodrigue Neti et aussi David Ainu’u qui a fait de bons matchs à gauche l’an passé ".

Top 14 - Cyril Baille et Charlie Faumuina - Stade toulousainIcon Sport

S'il est évident que Rodrigue Neti et David Ainu'u seront les numéros "1" à gauche du pack toulousain, il n'empêche que le staff Rouge et Noir souhaite faire confiance à ses jeunes pousses comme Maxime Duprat. Prêté à Agen la saison dernière, le pilier de 24 ans a réussi à grappiller du temps de jeu dans un contexte compliqué pour le SUA. Maxime Duprat a donc accumulé 12 feuilles de matchs et a été titularisé à trois reprises sous le maillot agenais. Voilà un peu de temps de jeu qui a forcément fait du bien au jeune pilier qui pourrait donc avoir sa chance aux côtés d'Antoine Dupont et ses coéquipiers la saison prochaine.