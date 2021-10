"On n'a clairement pas été à la hauteur. Face à l'Usap, on n'a pas été bon sur nos ballons et manqué d'engagement. Même si nous avons dominé cette rencontre, nous avons aussi été incapables de marquer sur nos temps forts. […] Nous sommes contents d'avoir gagné mais si nous voulons faire un résultat à Toulon la semaine prochaine, il va falloir être bien meilleurs. Maintenant, il faut donner une tout autre image du Racing parce que si on continue comme ça, si on ne met pas la tête et que l'on manque d'agressivité ou d'envie, on ira pas loin en championnat..."