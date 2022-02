Les Tops

Facundo Isa

Le troisième ligne toulonnais a fêté dignement sa récente prolongation de contrat sur la Rade. Impressionnant, il s'est démultiplié sur le terrain pour permettre à son équipe de gagner de dominer l'UBB. Il a constamment gagné ses duels, battant six défenseurs et parcourant 34 mètres ballons en main. On peut aussi souligner ses neuf plaquages et ses quelques grattages décisifs en première mi-temps. Même s'il n'a pas disputé l'intégralité de la partie, Isa a prouvé qu'il était un élément indispensable du RCT.

Sergio Parisse

Trente-huit ans vous avez dit ? Bon, on ne va pas vous mentir en disant que Parisse a sans cesse pris de vitesse la défense bordelaise, mais son énorme activité et son intelligence lui ont tout de même permis d'être le joueur qui a gagné le plus de mètres lors du match, avec 55 unités. L'Italien aurait même pu s'offir un essai de génie après un petit coup de pied rasant, mais il a été devancé par Nans Ducuing (qui a par ailleurs réalisé une bonne partie) dans l'en-but bordelais. Au final, Parisse est une des belles satisfactions de ce match.

Jiuta Wainiqolo

Il n'a pas marqué d'essai, mais l'ailier champion olympique Jiuta Wainiqolo a été plus qu'important dans la victoire toulonnaise ce samedi soir. Attentif, disponible et toujours dans les bons coups, il a fait vivre un véritable calvaire à son vis-à-vis, Louis Bielle-Biarrey. Le Fidjien a battu deux défenseurs et a gagné 35 mètres avec le ballon, mais il a aussi été important en défense. Au-delà de ses sept plaquages, il a sans cesse mis la pression sur l'arrière-garde bordelaise, comme en fin de match où il plaque Bielle-Biarrey en touche et intercepte le ballon de la gagne.

Les Flops

Louis Bielle-Biarrey

S'il a convaincu depuis ses premiers matchs cette année, profitant de la blessure de Romain Buros, le jeune bordelais a été en souffrance ce samedi à Mayol. Prévu initialement sur le banc, il a finalement commencé le match à la suite de la blessure de Ben Lam. Mis en difficulté par la défense agressive des Toulonnais, Bielle-Biarrey ne s'est finalement jamais sorti de l'étreinte rouge et noir. Il a notamment perdu quatre ballons dans le jeu et n'a pas su trouver de l'avancée. Ce match n'était pas un cadeau pour lui, mais il va devoir l'oublier.

Matéo Garcia

Pour lui non-plus ce n'était pas un cadeau. Oui, Matéo Garcia est jeune et il découvre le très haut-niveau et le Top 14 cette saison. Visiblement tendu, il a manqué son entrée en matière en manquant un coup de pied pourtant dans ses cordes. Ensuite, il s'est fait piéger par la défense du RCT, se faisant prendre à la gorge. Pressé, il a quelques fois fait les mauvais choix. Une entrée en matière difficile, et s'il ne faut pas forcément lui en tenir rigueur, il faut le mentionner. Seul Gratien Massé a semblé amener quelque chose de vraiment intéressant parmi les jeunes pousses bordelaises.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Matéo Garcia (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Rayan Rebbadj

Il aurait pu éviter de se retrouver dans cette catégorie, mais son geste à la fin du match n'est en rien compréhensible au vu du scénario du match. Alors que son équipe bénéficiait d'une pénalité salvatrice après la sirène, le centre toulonnais assénait inutilement un coup de tête à Geoffrey Cros lors d'une altercation. Si ce dernier le lui a bien rendu, les deux hommes étaient exclus et le Toulonnais sanctionné car à l'origine. Pénalité retournée et une frayeur de plus pour ses coéquipiers, qui s'en sortaient tout de même. Sans conséquence sur le match donc, heureusement pour lui...