L’aventure toulonnaise d’Eben Etzebeth va être écourtée. Comme annoncé dimanche par le Rugby club toulonnais, le deuxième ligne sud-africain (30 ans, 96 sélections) quittera le Var dès la fin de l’exercice 2021-2022, soit deux ans avant la fin de son contrat. Une décision prise en accord avec sa direction qui, en le laissant partir, va se décharger de l’un des plus importants salaires du championnat (on parle d’une somme avoisinant les 700 000 euros par saison). Dans les colonnes de L’Équipe, le champion du monde springbok (2019) est revenu sur les raisons de son départ.

" Être loin des miens a été parfois difficile "

Il explique notamment avoir eu le mal du pays : "Être loin des miens a été parfois difficile pour moi. Personne ne pouvait venir me voir. Et je n'ai pas pu retourner régulièrement dans mon pays. C'est une fois loin d'eux qu'on mesure vraiment à quel point on est attaché aux siens." De fait, l’annonce de son départ à ses coéquipiers samedi soir s’est avérée soulageante : "Leur dire a été à la fois un soulagement, comme si un poids se dégageait de ma poitrine. Mais, en même temps, ce n'était pas facile. J'ai insisté pour dire que ma situation personnelle importait peu et que nous devions tous nous focaliser sur le prochain match. Puis je suis retourné m'asseoir à ma place. J'avoue que ce n'était pas simple comme prise de parole, alors je n'ai pas trop regardé les gars."

Une fois son passage dans l’Hexagone achevé, Etzebeth devrait donc retourner au pays. Les Sharks de Durban seraient en pôle position pour l’accueillir. Revenir en Afrique du Sud lui permettra de passer à nouveau du temps avec ses proches, et notamment avec son père, qui était tombé malade du cancer : "Être loin à l'étranger en sachant que mon père n'était pas au mieux, ce n'est pas une situation que j'ai aimée […] Quand tu es jeune, tu ne penses qu'à ta carrière mais, avec le temps, tu comprends les choses autrement : aujourd'hui mes parents sont âgés et j'ai envie de profiter d'un maximum de moments avec eux." De plus, le Toulonnais précise que son récent début de relation amoureuse a pesé dans sa décision : "Je ne veux pas dévoiler plus de notre intimité mais, oui, j'ai aussi envie d'être plus proche d’elle."

Avant de retrouver la nation arc-en-ciel, le géant sud-africain (2,03 m) compte néanmoins conclure son aventure française comme il se doit. Car s’il ne laissera sûrement pas un souvenir digne de son compatriote Bakkies Botha sur la rade, Eben Etzebeth doit encore participer à l’opération survie du RCT, tout en conservant ses chances de remporter un titre européen avec le muguet au cœur. "J'aurais aimé aller jusqu'au bout de mon contrat, remporter des trophées avec Toulon, mais bon... Aujourd'hui rien n'est fini, lance-t-il. Il nous reste la Challenge Cup à gagner. Et puis, mathématiquement, si l'on remporte tous nos matches, on peut encore espérer accrocher le top 6. C'est toujours notre objectif. Je ne dis pas qu'on y arrivera mais je dis que c'est le but d'essayer de le faire."