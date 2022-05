C'est peut-être passé inaperçu pour certains mais le message est passé en tout cas. Durant le match UBB-Toulon, qui clôturait la vingt-quatrième journée de Top 14, Éric Bayle a répondu, sans le citer, aux propos d'Ugo Mola à l'issue de la rencontre face à La Rochelle. Alors que le score était de 16-16 ce dimanche soir, le commentateur historique de la chaîne Canal + a fait un point sur le classement actuel du championnat français, plus serré que jamais.

"À deux journées de la fin, le classement est incroyablement serré, a constaté Éric Bayle, avant de poursuivre. Pour l'instant, aucune équipe n'est qualifiée, ni même le leader, Montpellier. Enfin, à part bien sûr le Stade toulousain, puisque pour Toulouse ce n'est pas mathématique mais apparemment oser mêler les Toulousains à la bataille incertaine pour la qualification, ça ne fait pas plaisir à leur manager, qui trouve ça désobligeant." Le message est passé.

Pour rappel, la veille, Ugo Mola s'en était quelque peu pris à certains journalistes de la chaîne cryptée : "Je sais bien que... (il hésite) On cherche des motivations partout, mais c'est vrai que les journalistes de chez vous ont vraiment été chercher tous vos consultants pour essayer de dire "le tunnel toulousain", et qu'on ne s'en sortirait pas, que ce serait très compliqué... a déclaré le manager haut-garonnais. On n'est pas qualifié. Mais il reste deux matchs, avec un déplacement redoutable à Brive et une réception de Biarritz. On n'est pas mort ce soir. On va se satisfaire de battre une équipe en forme, voire très en forme, puis on va basculer sur la coupe d'Europe en espérant que l'environnement nous soit un peu plus positif que le vôtre."