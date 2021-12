"Depuis plusieurs matchs au stade Aimé Giral nous déplorons certains comportements, contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent le rugby et l’USAP. Nous condamnons ces agissements qui donnent une mauvaise image de notre public et de notre club, et qui n’ont rien à faire dans notre stade. Nous sommes parfois déçus et frustrés par le résultat d’un match, mais en tout état de cause, les valeurs du rugby doivent toujours être préservées", a expliqué le club sang et or dans son communiqué.