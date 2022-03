C’est peu dire que la Section paloise connaît, aujourd’hui, quelques soucis au poste de centre. Avec Nathan Decron et Alexandre Dumoulin à l’infirmerie, Tumua Manu et Jale Vatubua suspendus après leur carton rouge reçu face à Toulouse, les Béarnais sont dans le dur. Mais pas sans solution, puisque le polyvalent Eliott Roudil est avant tout un centre de formation. “Même si j’ai fait mes premiers matchs avec les professionnels en tant qu’ailier, je n’avais jamais joué à l’aile avant d’être pro”, précise le garçon, lancé dans le grand bain à l’époque par Xavier Garbajosa et Patrice Collazo, au Stade Rochelais.

Samedi dernier, ledit Roudil n’a donc pas eu trop de mal à retrouver des repères au centre de l’attaque paloise, où il formait la paire avec Colombet. Même si l’ancien rochelais évoluait pour la première fois, chez les professionnels, avec le numéro douze. " En effet, je n’avais pas joué premier centre depuis un paquet de temps et ça fait du bien, sourit-il. Mathias a fait un très bon match. On s’est beaucoup parlé avant les lancements en mêlée et en touche. Dans la vie de tous les jours, on s’entend vachement bien, donc ça aide aussi.”

Presque autant utilisé à l’aile qu’au centre

Plutôt utilisé à l’aile sur le début de ces années rochelaises, il a retrouvé du temps de jeu au centre à la Section. En huit ans chez les professionnels, Roudil a quasiment autant joué à l’aile (41 fois) qu’au centre (35 fois), selon les chiffres proposés par AllRugby. “Là où j’ai le plus de repères, c’est au centre, assure-t-il. Après, j’ai écouté beaucoup de conseils de joueurs expérimentés, et maintenant, j’ai aussi de très bons repères à l’aile. Je trouve que c’est plutôt une force de pouvoir couvrir les deux postes. Ma priorité a toujours été d’être sur le terrain, mais lorsque j’étais plus jeune, je préférais jouer au centre. Désormais, ça m’est égal.”

De toute évidence, cette polyvalence fait du Nantais un joueur précieux dans un effectif. Il a participé à 18 matchs (16 titularisations) lors de sa première saison du côté du Hameau (2020-2021). Cette année, l’ancien international U20 a joué 12 matchs (6 titularisations) et vient de démarrer trois rencontres de suite. “C’est un peu plus dur les lendemains de matchs, mais c’est pareil pour tous les joueurs de rugby, rigole-t-il. Tu as 48 heures post-match, pendant lesquelles tu es courbaturé, tu as des douleurs et tu arrives le mardi/mercredi où tu peux vraiment bien t’entraîner.” Selon toute vraisemblance, il sera sur la pelouse de Chaban-Delmas, samedi face à Bordeaux, pour sa sixième feuille de match d’affilée.

Après un duel face à Botia, place à Lamerat ?

Au sujet de ce rendez-vous chez le leader du championnat, le garçon formé au Stade nantais explique : “Nous avons perdu à domicile le week-end dernier, les Bordelais se sont inclinés à Toulouse. Ils sont pénibles, solides dans la zone de ruck. C’est une très grosse équipe du Top 14.”

Après avoir défendu contre son ancien partenaire, Levani Botia, samedi dernier, Eliott Roudil pourrait avoir un nouveau beau challenge à relever, s’il se retrouve face à Rémi Lamerat ce week-end. Sur cet éventuel duel, le joueur de 25 ans détaille : “Rémi revient plutôt en forme. J’ai l'impression qu’il aime bien porter les ballons, il est puissant et aime le chocolat.” Roudil est prêt à relever le défi. Si elle a lieu, la confrontation s’annonce intéressante.