"L’objectif de montée et du maintien, les deux étant liés depuis le début, a été accompli, résume Bruno Rolland, le directeur général de l’Usap, ce vendredi. La réflexion est la suivante : comment se maintenir de manière durable en Top 14. Cette feuille de route englobe trois axes : le sportif qui est la locomotive mais aussi l’économique et le structurel. C’est un cercle vertueux."

Le sportif : Witty en renfort, Laborde en approche

"L’idée de Patrick (Arlettaz) et de Bruno (Rolland) était avant tout de sécuriser nos cadres au cas où l’on ne se serait pas maintenu. Après, ils ont répondu au besoin de renforcer l’équipe", explique le président François Rivière.

Après Victor Moreaux, Jake Mc Intyre, Kélian Galletier, Boris Goutard et Ma'afu Fia, le club catalan a obtenu la venue d’un deuxième ligne anglais d’Exeter : "Nous annonçons aujourd’hui la signature de Will Witty qui vient pour deux ans en 1+1. Et nous sommes en train de finaliser l’arrivée de Dorian Laborde, de Toulon. Il y a des sujets administratifs qui se posent mais le joueur nous a donné son accord. La seule difficulté, c’est que Dorian a été sélectionné pour le Sevens. On ne peut pas lui faire signer le contrat en son absence. En parallèle des nouveaux joueurs, nous allons continuer à intégrer les jeunes du centre de formation."

Aux yeux de Patrick Arlettaz, "ce recrutement est plus cohérent que l’an passé. Ca vient renforcer notre XV et encore plus notre groupe de 28 joueurs, avec une profondeur de banc supérieure". Le manager ne désespère pas d’obtenir encore de la plus-value au poste de pilier droit et de numéro 8.

Presque au complet, l’Usap peut se projeter sur cette deuxième saison consécutive dans l’élite : "L’objectif est revu un tout petit peu à la hausse mais nous restons prudents quand on voit la concurrence", avance Patrick Arlettaz.

Le staff : Arlettaz prend de la hauteur, Vilaceca intégré

L’encadrement de l’Usap, aussi, a été densifié autour de Patrick Arlettaz, le nouveau manager général : "Il était temps pour Patrick de prendre des responsabilités de coordination et supervision", affirme François Rivière. "On a tout fait pour étoffer l’encadrement au fil des ans, reprend l’ancien ailier. Nous avons désormais un staff de Top 14 et nous sommes les seuls avec Toulouse à n’avoir que d’anciens joueurs du club en son sein. Pour la saison prochaine, il y avait le besoin de renouveler et d’amener des compétences nouvelles : Guillaume Vilaceca, qui a montré ses qualités comme entraîneur des espoirs, va nous rejoindre, David Marty va passer entraîneur en chef et responsable de l’exécutif terrain, et moi, je passe manager, au-dessus de Zaza et en connection avec lui pour faire le contenu des semaines, le recrutement… Ca ne révolutionne rien mais ça crée du changement pour arriver à mieux."

Le choix de David Marty s’est imposé comme une évidence : "Il fallait quelqu’un de compétent. Il l’a montré avec les espoirs et a été très précieux à mes côtés la saison passée. Ensuite, il fallait du charisme et il a prouvé qu’il en avait. Et, cerise sur le gâteau, c’est un joueur qui a été élevé à Perpignan, qui y a fait toute sa carrière et qui est le plus sélectionné des trois-quarts de l’Usap… Au-delà de son nom, il a les qualités requises pour passer devant."

Au niveau des adjoints, il a été décidé de l’organisation suivante : "Gérald (Bastide) reste avec les mêmes prérogatives sur la défense et le développement des jeunes, Guillaume (Vilaceca) va travailler avec Perry (Freshwater) sur la touche et aura le jeu d’avants, Perry sera, lui, sur la touche, la mêlée et les groupés."

L’économique : cap sur les 20 millions d'euros

Patrick Arlettaz va prendre un peu de hauteur dans le staff perpignanais.Icon Sport

Pour s’approcher de ce cap, le président compte activer trois leviers : les abonnements, avec une barre fixée à 5000 (1200 ont déjà été enregistrés, un record à cette période de l’année), les partenariats, dont il espère voir le nombre passer de 250 à 300, et les hospitalités, avec 250 places en plus prévue pour la reprise.

Au niveau des chantiers, outre l’aménagement d’Aimé-Giral, le centre d’entraînement est une priorité : "L’idée est de profiter de l’impact de la Coupe du monde pour faire un centre d’entraînement nouveau. Tout ça est sur le bureau de la ville avec un financement tripartite de la mairie, de la région et du département. J’espère que ça pourra être enclenché dans les semaines qui viennent. Chaque partenaire est aligné."

Sur toutes ces questions, l’homme fort de l’Usap appelle à l’union sacrée : "Chacun doit faire un effort à la place où il est et doit assumer son rôle." Le président vient d’ailleurs de financer à 100 % l’augmentation de capital et de donner des garanties personnelles vis-à-vis de la DNACG.