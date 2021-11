Élément incontournable lors des 11 derniers matchs avec les Springboks, Etzebeth n'a toujours pas mis les crampons sur le pré de Mayol lors de la saison en cours et cela ne devrait pas changer de sitôt. "Après avis spécialisé et conformément au protocole de prise en charge de la commotion cérébrale de la Ligue Nationale de Rugby, le joueur devra observer un arrêt de trois mois" a indiqué le club rouge et noir.

Présent à chaque minute de la Tournée des Lions et titulaire du dernier Rugby Championship et plus récemment de la tournée d'automne en Europe, le bilan d'Etzebeth à Toulon est bien trop maigre. Touché par une nouvelle commotion lors de la rencontre face à l'Angleterre, c'est la troisième que subit le géant springboks. Auteur de 16 matchs (Top 14 et coupe d'Europe confondus) la saison passé, l'absence d'un joueur de ce niveau-là pèse forcément dans l'effectif varois.