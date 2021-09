L'attaque : Camille Chat

Le profil du talonneur a évolué avec le temps, passant d'un joueur puissant et lourd à celui d'un joueur plus léger, coureur mais toujours dans l'optique de la puissance. Aujourd'hui, nous avons deux de ces joueurs aux profils modernes : Camille Chat (25 ans) et Pierre Bourgarit (24 ans) sont de véritables moteurs pour leurs équipes respectives. En témoignent d'ailleurs leur présence récurrente dans les convoqués à Marcoussis. Leur physique leur permet de s'impliquer dans tous les secteurs de jeu.

En attaque, les deux internationaux disposent d'un physique avantageux avec une force incroyable sur le haut du corps, pratique pour raffûter ou pour charger au ras. Chat se démarque avec son physique de bodybuilder. Si on ajoute à ça, sa puissance naturelle et sa vitesse plus que convenable pour un joueur de son gabarit (1,78m pour 101 kg) lui confère un potentiel offensif excellent. Chat se positionne souvent en bélier sur les séquences proches de la ligne d'en-but adverse.

Son adversaire est un peu moins musclé - la différence est minime - mais tout aussi puissant avec des essais marqués après de grandes courses folles, comme celui face à Toulon. "Bourga" est aussi devenu le fer de lance du pack rochelais, ne rechignant pas à s'envoyer plein fer sur la défense. Les deux attaquants cumulent tous les deux 16 essais avec leurs clubs. Qui marquera le 17ème ce soir pour prendre l'avantage ?

La défense : Pierre Bourgarit

Encore une situation difficile pour juger le meilleur potentiel en défense puisque les deux premières lignes ne sont pas parmi les derniers à s'affairer dans ce secteur. Ils sont toujours à fourrer leur nez dans les rucks pour gratter un ballon ou à faire un plaquage offensif pour remettre leur équipe dans le droit chemin. La saison dernière, la réussite au plaquage est quasi similaire pour les deux Français, 89,4 % pour le Maritime et 88,8 % pour le Francilien.

Bémol quand même pour le dernier cité qui s'est blessé à la jambe en avril, l'empêchant de finir la saison pour avoir un temps de jeu équivalent au Gersois de naissance. En somme, La Rochelle possède la meilleure défense du championnat et Bourgarit n'y est pas pour rien. Sur ce secteur, le point lui est donné mais Chat n'a pas à rougir de son activité en défense.

La forme du moment : Camille Chat

La forme du moment va à Camille Chat. Malgré la courte période d'analyse (une journée), Camille Chat a été décisif avec le Racing 92 face au Stade français avec un essai. À l'image de son équipe, il a roulé sur l'équipe voisine pour son retour à la compétition. Des débuts prometteurs et un mollet qui n'a plus l'air de lui faire souffrir. Le match du Stade rochelais a été plus compliqué et celui de Pierre Bourgarit aussi. Pénalisé à trois reprises lors de la rencontre, il n'a pas été à l'aise en défense avec 50% de réussite au plaquage. Sur ce plan-là, le Racingmen a été meilleur que son vis-à-vis, donc le point lui revient.

Camille Chat (Racing 92)Icon Sport

Le résultat : 2-1 pour Chat

Malgré sa récente blessure, Camille Chat a fait un meilleure départ dans ce championnat. Mais Bourgarit reste une menace à ne pas négliger. D'autant que la défaite frustrante de la semaine dernière rend ce déplacement à la capitale encore plus intéressant.

Par Gauthier BAUDIN