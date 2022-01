Quelle est votre première impression au coup de sifflet final ?

On savait que ce serait un match difficile. L’Usap avait fait tourner lors de la Challenge Cup car elle visait ce match qui était important pour elle. On savait tous à quoi s’attendre. Vous ne vous êtes pas trop régalés mais l’on a remporté le succès que l’on était venu chercher. On avait besoin de gagner à l’extérieur pour solidifier notre place dans les 6.

Vous avez su être patients pour l’emporter. Qu’est-ce qui a fait la différence ?

Le match a été haché, on n’arrivait pas à mettre du rythme. En première période, nous n’avons pas assez concrétisé. Comme sur cette action où je fais un en-avant à deux mètres de la ligne car je suis un peu court. La victoire s’est dessinée en deuxième période quand on a enfin réussi à accélérer sur deux ou trois coups gagnants qui ont fait la différence. Même si l’on aurait pu se rendre la partie plus facile.

Vous faites référence à cette grosse occasion d’essai oubliée en route par Josua Tuisova à dix minutes du coup de sifflet final...

Là, on peut tuer le match. Sans manquer de respect à l’Usap, on aurait pu gratter le bonus offensif quand il y avait trois essais à un. Mais nous sommes surtout contents d’avoir battu une équipe qui a déjà fait tomber des gros chez elle. Et d’autres tomberont car c’est une sacrée équipe. Il faut la féliciter.

Vous avez été particulièrement efficaces sur les temps forts et faibles générés par les cartons jaunes...

Oui, on marque notamment trois points sur notre première infériorité. Nous avons bien géré ces périodes mais l’équipe a concédé pas mal de pénalités et a pris deux jaunes à l’arrivée, tout de même. Il faudra gommer tout ça contre les grosses écuries. A commencer par la rencontre face au Stade français.

Votre manager Pierre Mignoni, absent pour cause de Covid, a dû apprécier le travail bien fait à distance…

Oui, il doit être content dans son canapé. Sans manquer de respect à l’Usap encore une fois, nous avions coché ce déplacement.