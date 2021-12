"Cet échec face à Castres est notre troisième défaite consécutive après Brive et l’UBB. Forcément on traverse une période difficile, on le sait. À nous de faire le dos rond. En deuxième mi-temps on a plutôt campé chez eux avec l’appui du vent mais on manque de concrétiser nos temps forts. Eux ont su score à chaque incursion dans notre camp. On est en plein doute actuellement. C’est frustrant car nous avons des opportunités. On ne cherche pas d’excuses mais on doit trouver des solutions. Il faut regarder devant et assumer notre prochain déplacement à Northampton, une équipe qui joue bien. Il faut bien se dire les choses, ne pas se cacher, être plus rigoureux et exigeant aux entraînements. Si tout le monde est plus performant sur sa routine personnelle, le collectif s’améliorera. On trouvera des solutions."