"C’est une nouvelle saison. On recommence à zéro. On a une première saison normale, une deuxième saison sans les internationaux, et là, c’est les phases finales. Il faut tout lâcher, on la chance de jouer chez nous. D’autres sont directement en demi-finales, on connaît ça, puisque c’était notre cas l’année dernière. Mais là, on repasse par la case des barrages, face au plus bel adversaire du moment, notre adversaire de toute la saison dernière, le champion d’Europe en titre, qui a fait cette finale magnifique… Donc il y a, bien sûr, un appétit débordant de la part des équipes. Maintenant, il faut voir comment ça se passe sur le pré."