Devant une plâtrée de journalistes et vêtu de son habituel costume du Stade toulousain, Didier Lacroix était attendu en conférence de presse, afin de présenter la saison à venir. Une présentation qui commençait directement par la diffusion d’un clip vidéo évoquant les différents aspects du club. "Il a été montré aux salariés, mais aussi à l’ensemble des joueurs et du staff hier pour rappeler leurs droits et devoirs", appuyait d’entrée le président, rappelant en premier lieu à quel point la saison écoulée était aussi "exceptionnelle" que "particulière".

Exceptionnelle d’abord, puisqu’il y a ces deux finales gagnées par l’équipe professionnelle, "mais aussi le titre espoirs, avec une présence de la quasi-totalité de l’effectif professionnel et du staff dans les tribunes. Ce qui est, en termes de cohésion, une belle démonstration des choses qu’on a mises en place depuis quelques années." Particulière ensuite, puisqu’elle a eu lieu après la coupure liée au covid et que la grande majorité des matchs se sont joués à huis-clos.

Toulouse – Toulon à guichet fermé

Ces restrictions au niveau de la billetterie ont, en plus du préjudice moral, amené un manque à gagner important pour le club. "J’ai lu qu’un article accusait le Stade toulousain d’un déficit de sept millions d’euros et qu’il n’y avait plus d’autres solutions que de vendre Kolbe, Dupont et Ntamack, souriait Lacroix. Mais un décret, édité il y a une quinzaine de jours, nous permettra de faire notre déclaratif de compensation de billetterie dans le courant du mois, avec une réponse de l’état au mois d’octobre." Par la même occasion, le président a confirmé que le manque à gagner lié au covid pour la billetterie est de huit millions d’euros et que sans les aides de l’état, le Stade toulousain n’aurait pas pu tenir sur la saison 2020-21. "Ces aides nous permettront certainement de présenter dans un peu plus d’un mois des comptes à l’équilibre et seulement à l’équilibre. Puisque malgré la saison écoulée, nous ne pourront pas tirer de bénéfices de la compensation de billetterie".

Pas de bénéfices, "seulement" un équilibre, un moindre mal pour le club, surtout que le positif devrait vite revenir : "La saison 2021-22 s’annonce dans les meilleurs auspices avec un taux d’abonnement équivalent à la saison 2019-20, un partenariat quasi-record et un stade à guichet fermé avant l’arrivée de nos amis Toulonnais dimanche. Nous sommes prêts. Prêts à accueillir du public et à jouer devant un stade plein." De quoi s’enthousiasmer alors que sur le plan sportif, Toulouse a déjà réussi sa rentrée en s’imposant sur la pelouse de La Rochelle, le week-end dernier, effaçant du même coup les doutes d’un éventuel relâchement après une saison remplie de succès. "Les joueurs ont donné une réponse sportive, en montrant qu’ils étaient prêts physiquement et qu’ils ont un appétit incroyable encore une fois."

"Jelonch, j’ai l’impression qu’il est avec nous depuis un moment"

Lacroix présentait ainsi les objectifs de la saison, qui n’ont rien de surprenant : compter en coupe d’Europe et en Top 14, "en toute modestie". Il rappelle d’ailleurs que "tous les clubs de Top 14 peuvent battre le Stade toulousain". Pour autant, l’effectif professionnel a très peu changé par rapport à celui qui a triomphé l’année dernière. Cette saison, le club bénéficie en plus des arrivées d’Anthony Jelonch et de Tim Nanai-Williams : "C’est le meilleur effectif que n’ayons jamais eu, pose le président. Nous avons un effectif très jeune qui était déjà talentueux et qui prend de l’expérience. Anthony Jelonch, j’ai l’impression qu’il est avec nous depuis un moment."

Anthony Jelonch avec le XV de FranceOther Agency

Au niveau des départs, il y a cinq prêts, mais aussi le fameux transfert de Cheslin Kolbe. Un cas particulier sur lequel Didier Lacoix a voulu être clair : "Est-ce que ce transfert a un lien avec l’économie ? La réponse est non. Les chiffres sont contractuellement secrets, mais il y a un paramètre à ne pas oublier, c’est que le joueur veuille partir. La question de d’un potentiel marché des transferts peut se poser dans le futur. Mais ces cas-là sont des cas très isolés et médiatiques."

Pérenniser le club

Pour parler de futur par ailleurs, le Stade toulousain a un objectif sur le long terme, annoncé par le président : pérenniser le club dans le haut-niveau. Pour ce faire, plusieurs investissements ont été faits, au niveau des infrastructures notamment. "L’ensemble des infrastructures ont vécu des évolutions. L’une des premières volontés était de donner un terrain à la hauteur de l’équipe qui l’a foule. C’est-à-dire ce qui se fait de mieux au monde : un terrain hybride." Dans la même lignée, Didier Lacroix a évoqué le projet prévu pour 2025 : la cité des rugbys. Un lieu où la thématique du rugby sera sacralisée et qui permettra au club d’être plus performant d’un point de vue économique.

Didier Lacroix et Ugo MolaIcon Sport

En plus de ces investissements, Toulouse compte encore s’appuyer sur la performance de ses académies : "Ça me permet de féliciter et remercier Émile Ntamack qui, en plus d’être un bon géniteur (rires) avec un Romain étincelant et un Théo qui tape à la porte, est un très bon animateur au sein de l’académie." Aussi, le club a pour perspective de jouer au Stadium plusieurs fois cette saison. Une fois lors des Boxing Days, une autre en cas d’éventuelle qualification en phases finales de Champions Cup et une dernière fois pour une rencontre face à une équipe de haut de tableau en fin de saison. Le match retour contre La Rochelle serait éligible. Enfin, Didier Lacroix a aussi annoncé la reconduction du Comité directeur élu, lequel compte seulement un départ : celui de Thomas Castaigniède "qui l’avait annoncé deux ans avant".

Tout est donc fin prêt pour que le champion en titre vive une nouvelle saison ambitieuse au sein de l’élite du rugby français. Questionné sur l’élément qui pourrait rendre cette saison meilleure que la dernière, le président lançait simplement : "Il arrive dès ce week-end, c’est de mettre le stade comble."