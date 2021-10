Si la présentation de Franck Azéma attendra vendredi matin, le nouveau manager du Rugby club toulonnais était déjà bien présent au Campus RCT jeudi pour assister à l’entraînement des joueurs varois qui affrontent Biarritz samedi à Mayol. Mais cette séance était uniquement animée par James Coughlan. Habituellement en charge de la défense, l’Irlandais a été propulsé entraîneur en chef cette semaine pour pallier au départ de Patrice Collazo et s’est donc frotté à l’hebdomadaire conférence de presse d’avant match.

Il a notamment précisé avoir surtout dû s’adapter : "C’est une semaine un peu différente mais ici tout est différent. Nous sommes obligés de se payer contre Biarritz samedi. C’est le club d’abord et Patrice me l’a encore répété avant de partir. Franck va sûrement dire ça aussi. Il y a eu pas mal de changements cette semaine, sur la structure de la semaine et la structure de l’entraînement. Mais on ne peut pas tout changer en quelques jours."

L’ancien joueur du Munster est déjà complètement tourné vers la réception des Biarrots. Il sait que ce match sera décisif pour la suite du championnat : "Le président me fait confiance ainsi qu’à Julien Dupuy et Maxime Petitjean. Il nous a donné les reines pour cette semaine et on veut lui rendre cette confiance. Le rugby c’est le plus facile parce qu’on gère toutes les semaines. J’ai fait deux ou trois trucs que je n’étais pas obligé de faire habituellement mais j’ai essayé de préparer au mieux les joueurs pour samedi."

L’ouvreur Anthony Belleau s’est montré par la suite un peu plus prolixe : "C’était forcément des jours agités. Nous avons subi comme tout le monde ce qui s’est passé. C’est une page qui se tourne et il faut s’adapter et rebondir parce que le plus important c’est l’institution. Pour moi l’électrochoc était inévitable mais ce n’est pas l’échec d’un seul homme. Je le prends aussi personnellement. Il y a une décision forte qui a été prise et c’est à nous, les joueurs, de repartir."

L’international de 25 ans a aussi donné quelques détails sur l’annonce du départ de Collazo qui s’est effectué tôt dans la semaine pour perturber le moins possible le groupe avant le match du week-end. "À l’image de l’homme qu’il est, Patrice est venu nous l’annoncer devant tout le monde, explique Belleau. C’est respectable de sa part. Je pense que lui le premier avait peut-être envie de prendre du repos et faire une pause de tout ça. Ça n’a pas été facile. Il fallait qu’il se passe quelque chose mais je ne dirais pas que c’était la solution, je ne manquerai pas de respect à Patrice."

La "surprise" Azéma

Après le départ finalement attendu de Collazo suite aux mauvais résultats, le RCT s’est activé et lui a trouvé un remplaçant en moins de 48 heures puisque l’arrivée de Franck Azéma a été annoncé ce jeudi. "Nous avons fait la connaissance de Franck aujourd’hui. C’est tout récent", ajoute Anthony Belleau.

"Touché par le départ de Patrice", Facundo Isa qui était l’un des plus proches de l’ancien pilier, a surtout été surpris par l’arrivée de l’ancien manager de Clermont. "Pour moi c’était une surprise de voir Franck Azéma aujourd’hui. Je ne m’y attendais pas, lâche le troisième ligne argentin. On espère qu’il peut diriger au mieux le groupe pour faire une bonne saison. Je ne connais pas Franck même je sais qu’il a été champion avec Clermont. C’est un autre club avec une histoire et on verra à la fin de la saison."

Surtout, le néo-manager varois part avec un handicap. Treizième avant d’affronter le BO qui compte un point d’avance sur le RCT, Toulon doit vite réagir car la sixième place n’est qu’à sept points. Le déplacement à Clermont puis la réception de Lyon seront donc, déjà, deux gros tests pour Franck Azéma.

Par Tristan Arnaud