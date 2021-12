#6 : Paolo Garbisi (Montpellier - Ouvreur, 100 points, 80,4 % de réussite)

Bien que déjà international, Paolo Garbisi était en fin de contrat à Trévise avec qui il a gagné la Rainbow Cup. Philippe Saint-André en a profité pour s’attacher les services du jeune et talentueux Transalpin. Joueur d’instinct, Garbisi a redonné un coup de fouet à l’attaque héraultaise. S’il a parfois été en difficultés face aux perches, il a su garder son calme et ajuster la mire la semaine suivante. Au point d’afficher un taux de réussite de 80,4 %. Chapeau, maestro !

#7 : Bastien Vergnes - Taillefer (Bordeaux-Bègles - Troisième ligne 10 matchs, 63 plaquages)

Pour les supporters bordelais peu au fait de l’actualité du Pro D2, il était un inconnu. Mais Bastien Vergnes-Taillefer s’était fait une belle réputation à Colomiers. Et il l’a confirmée en Gironde, il s’est retrouvé dix fois dans le groupe dont trois fois comme titulaire. Il a été grandiose contre Clermont notamment, mais aussi contre Toulouse pendant les 40 dernières minutes. Numéro 8 ou avant-aile, actif et puissant. On le sent parti pour une saison d’enfer.

#8 : Zack Henry (Pau - Ouvreur ou arrière 8 matchs, 640 minutes)

Souvent utilisé au poste d’arrière en raison de la présence d’Antoine Hastoy, l’Anglais Zack Henry est tout de suite devenue une pièce importante du dispositif palois. La confiance qu’il dégage entraîne tout le collectif béarnais vers le haut. Capable de bien trier les ballons de contre-attaque, il peut aussi s’appuyer sur un jeu au pied aussi long que précis. C’est aussi le cas dans les tentatives face aux perches où il assure avec 84 % de réussite.

#9 : Rémi Picquette (La Rochelle - Deuxième ligne 19 points de moyenne sur La Grande Mêlée, 6e à son poste)

Lorsqu’il a appris le départ de son joueur pour La Rochelle, le manager de Vannes Jean-Noël Spitzer a accusé le coup. En revanche, il était déjà convaincu de la réussite de Remi Picquette à l’étage supérieur. Son sentiment se confirme chaque jour un peu plus. Le deuxième ligne n’a eu aucun mal à s’adapter au Top 14. à chacune de ses apparitions, il donne satisfaction à son manager Ronan O’Gara. Et son temps de jeu ne cesse de croître.

#10 : Bastien Soury (Biarritz - Talonneur 8 matchs, 3 essais)

C’est au mois d’octobre que Bastien Soury est arrivé du côté d’Aguilera, pour venir aider un effectif touché par les blessures au poste de talonneur. En manque de temps de jeu à Toulon, il est rapidement devenu numéro un au talon et a été titularisé six fois avec sa nouvelle équipe. Généreux ballon en main, bon dans le combat d’avants, Soury a déjà marqué trois essais. Il s’est fondu dans le moule d’un collectif qui ne lâche rien et connaît, sur la Côte basque, un second départ.