#6 - Tomas Lavanini

Tomas Lavanini a posé ses valises en Auvergne l’été dernier. Pour l’instant sa production relève du fantomatique, ou plutôt de la caricature. Deux matchs de Top 14, une titularisation et un carton jaune et en prime, une occasion d’essai gâchée contre le Stade français. Il a eu l’excuse d’avoir dû jouer le tournoi de l’hémisphère Sud avec les Pumas, mais lors de la tournée d’automne, un carton rouge récolté face à l’Irlande lui a valu cinq semaines de suspension.

#7 - JJ Hanrahan

Débarqué à l’intersaison en Auvergne avec l’ambition d’être bien mieux qu’une doublure de Lopez, l’Irlandais n’a malheureusement jamais convaincu, souffrant manifestement de gros problèmes de communication avec ses partenaires. Toutefois, lors de la réception de l’Ulster en Champions Cup, Hanrahan a enfin livré une deuxième mi-temps digne de son présumé niveau. Un déclic avant la deuxième partie de saison ? Toute l’ASM l’espère…

#8 - Antoine Guillamon

En rupture de temps de jeu au MHR, Antoine Guillamon venait découvrir le projet castrais avec une faim de cadet et l’envie de s’inscrire dans la concurrence avec Wilfrid Hounkpatin et Levan Chilachava. Las, avec seulement quatre matchs disputés et 132 petites minutes passées sur les pelouses de Top 14 cette saison, le droitier castrais n’est pas dans les temps de passage escomptés. Il lui reste une demi-saison pour s’imposer.

#9 - Tevita Kuridrani

Tevita Kuridrani n’est pas un flop complet : le centre australien joue beaucoup (dix matchs sur douze), franchit parfois (trois) et a reçu deux étoiles Midol. Mais c’est bien peu pour un joueur de son statut. Les supporters biarrots sont en droit d’attendre tellement plus de la part d’un Wallaby capé à 61 reprises dans la force de l’âge (30 ans). L’Australien manque de magie et de créativité, se contentant le plus souvent d’aller défier la défense par ses courses rectilignes.

#10 - Josua Vici

Véritable révélation du Pro D2 avec Colomiers lors de la saison 2019-2020 (8 essais en 17 matchs), l’ailier fidjien a du mal à passer le cap dans l’élite. En quatre apparitions, Vici n’a toujours pas planté le moindre essai. Pire, l’ancien joueur des Houston Sabercats affiche de grosses lacunes en étant maladroit comme lors de son match contre Brive où il a multiplié les fautes de mains et les pertes de balle (3 turnovers concédés), ou en étant souvent à côté de la plaque…