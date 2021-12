Voilà une nouvelle qui devrait aussi bien ravir les supporters toulonnais que les amateurs de Top 14. Le Springbok Cheslin Kolbe (28 ans) a repris le chemin de l'entraînement collectif ce jeudi matin, au complexe sportif de Berg, non loin du Campus RCT où il avait été présenté à la presse au mois d'octobre dernier.

Le polyvalent sud-africain se remettait jusqu'alors d'une blessure au genou, contractée durant le Rugby Championship, et qui avait connu quelques complications. Présent dans le Var depuis plusieurs semaines, l'ancien Toulousain a pu commencer à prendre ses marques dans sa nouvelle région. Et ce jeudi, on a donc pu le voir gambader sur le pré toulonnais, semble-t-il bien remis de son pépin à la jambe.

Recrue très attendue du côté de Mayol, Kolbe avait été chipé au Stade toulousain l'été dernier, malgré un contrat qui courait jusqu'en 2023, et qui avait donc dû être racheté par le RCT. Après sa signature pour une durée trois saisons en faveur du club varois, l'ailier ou arrière s'est quelque peu fait désirer par les fans rouge et noir. Impatients à l'idée de voir la bombe sud-africaine à l'œuvre, ces derniers pourraient prochainement être rassasiés.

La semaine dernière, le manager toulonnais Franck Azéma annonçait un potentiel retour à la compétition "d'ici 15 jours" pour Kolbe. Sa présence à l'entraînement ce jeudi confirme cette tendance. Il est donc possible que le champion du monde 2019 effectue ses premiers pas avec le muguet au cœur face aux Zebre de Parme, le vendredi 17 décembre prochain, à Mayol.