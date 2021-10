Débuts avec les espoirs de l'USAP

Avant de devenir l'un des entraîneurs les plus respectés des années 2010, Franck Azéma débute avec les espoirs de l'USAP dès 2004. L'année suivante, il devient champion de France avec les jeunes catalans, les prémices d'une carrière d'entraîneur à succès.

Co-entraîneur de Perpignan

Appelé pour s'occuper de l'équipe A, Azéma commence donc véritablement sa carrière d'entraîneur professionnel à Perpignan, proche de là où il a terminé sa carrière sportive. Avec l'USAP, il s'occupe des lignes arrières et est associé à l'actuel entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans, Philippe Boher. Puis avec les arrivées de Jacques Brunel et Bernard Goutta dans le staff, les Catalans sont sacrés champions de France en 2009, après un succès devant Clermont (22-13). L'année suivante, ce sont ces mêmes clermontois qui barreront la route des protégés d'Azéma en finale et qui l'emporteront (19-6).

Départ pour Clermont

Azéma n'en a pas fini avec Clermont. Après les avoir rencontrés deux fois en finale, il se joint à eux l'année suivante. En mars 2010, à l'annonce du départ de Joe Schmidt, l'ASM est en recherche d'un nouvel entraîneur des trois-quarts. Un profil est alors particulièrement ciblé par me directeur sportif Jean-Marc Lhermet. Il s'agit de celui de Franck Azéma. Lhermet connaît bien le coach catalan pour avoir joué avec lui sous les couleurs de l'ASM à la fin des années 1990, il lui offre donc le poste. À Clermont, Franck Azéma est l'adjoint de Vern Cotter à la tête d'une équipe impressionnante qui vient juste de remporter son premier Bouclier de Brennus.

Numéro 1 à Clermont

C'est après une défaite contre Castres lors des barrages du Top 14 de 2014 que l'entraîneur néo-zélandais Vern Cotter décide de quitter l'ASM. Il laisse donc vacant le poste d'entraîneur en chef de l'équipe, rôle qui est confié à Franck Azéma. Le désormais nouveau patron du staff a pour ambition de faire à nouveau gagner Clermont et d'apporter un deuxième Bouclier de Brennus en Auvergne. Même si son (long) passage est marqué par plusieurs échecs en finale de Coupe d'Europe, Azéma a surtout permis à l'ASM de soulever la Challenge Cup en 2019, aux dépens de La Rochelle en finale, et bien évidemment le Bouclier de Brennus en 2017.

Champion de France 2017

Toujours sans titre après presque 7 ans passés à Clermont, Azéma dispute une nouvelle finale de Top 14 avec les Jaunards, après celle perdue face à Toulon en 2015. Il y retrouve d'ailleurs les Varois, qui avaient aussi brisé ses rêves d'Europe en 2013 et 2015. Mais cette fois-ci, l'ASM et son coach tiennent leur revanche et remportent le titre au bout du suspens (22-16). Clermont retrouve le chemin du succès et Azéma se voit enfin récompensé, après plusieurs années au plus haut niveau.

Départ de Clermont

Onze saisons, c'est le temps qu'aura duré l'idylle entre Clermont et son technicien. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, Azéma décidait d'arrêter sa collaboration avec l'ASM. Pourtant avec toujours trois ans de contrat à honorer, le natif d'Ambilly (Haute-Savoie) a l'impression d'avoir fait le tour en Auvergne et décidait de prendre du recul. Son ancien assistant, Jono Gibbes est choisi comme son successeur et Azéma se retrouve sans club. L'échec de son départ à Montpellier, à cause de son contrat le liant à Clermont, est total. Il devient finalement consultant pour Canal+, en attendant une opportunité.

Signature à Toulon

Et cette opportunité, c'est finalement le Rugby Club Toulonnais qui lui offre. Ancien grand ennemi du Clermont d'Azéma, le RCT se sépare d'abord de Patrice Collazo avant de faire appel au technicien. Il devient manager général et prend la tête d'une équipe en position de relégable et en situation plus que délicate en Top 14. Cet engagement se fait sous fond de tension avec l'ASM, club avec lequel il est encore lié pour deux saisons.