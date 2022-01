Le RCT n'a donc plus joué depuis plus de deux semaines, puisque son dernier match remonte au 17 décembre dernier en Challenge Cup face aux Zebres de Parme. Les hommes de Franck Azéma ont déjà loupé deux rendez-vous en Top 14, celui face à Bordeaux et Montpellier et la réception du Stade rochelais ce week-end est forcément remise en question.

"La Ligue Nationale de Rugby dispose de tous les éléments nécessaires afin de statuer sur la tenue du match Toulon – La Rochelle (samedi à 17h)" a annoncé le club via un communiqué. Une décision devrait être prise dans les prochains jours.