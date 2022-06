Jérémy Davidson : "Lors de nos dernières sorties, on a eu des contre-performances qui n’étaient pas notre vrai visage. Avec tout le travail fait depuis deux ans pour rester en Top 14, il fallait qu’on le montre, ce vrai visage. Le Stade français n’avait plus rien à jouer, mais on s’est saigné pour gagner. On a été discipliné, on a été bon en conquête, dans l’occupation et sur notre jeu au pied. On a vraiment mis les ingrédients nécessaires. J’ai senti des joueurs mobilisés et ça m’a fait plaisir. La fin de saison a été difficile, il y a eu beaucoup de critiques. Mais on a fait le match parfait au moment parfait. J’aurai évidemment préféré que ça arrive plus tôt dans la saison. C'est notre première victoire à l'extérieur. Bravo aux joueurs. C’est vraiment un moment spécial qu’on vient de vivre. Nous allons savourer cette victoire et ce maintien. Ensuite, il sera temps de discuter pour voir ce que l’on peut améliorer."