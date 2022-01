Il ne fallait pas être en retard au Matmut Stadium de Gerland dimanche soir. Même pas trois minutes de jeu disputées dans ce choc de la 14e journée de championnat que Léo Berdeu est allé une première fois en terre promise après un gros travail de Taufua sur les 40m du Racing. Pelissié enchaîne dans le fermé et retrouve Léo Berdeu qui prend à revers la défense francilienne. Le ton est donné (5-0, 3’). En difficulté avec trois défaites de rang en championnat, les Racingmen prennent un premier coup derrière la tête très tôt dans cette rencontre. Mais la réaction francilienne ne se fait pas attendre. Pour sa première incursion dans les 22m lyonnais, le Racing trouve la solution sur une passe au pied d’Antoine Gibert pour Virimi Vakatawa qui remet intérieur pour Juan Imhoff. Le Racing passe devant grâce à la transformation de Machenaud (5-7, 7e), marquant le début d’un long chassé croisé. Les deux équipes se rendent coup pour coup avec trois pénalités (14-16, 24e). Jusqu’à ce que Léo Berdeu illumine à nouveau le Stadium de Gerland sur une redoublée avec Xavier Mignot. Le jeune ouvreur lyonnais déchire la défense sur les 22m pour ne plus être revu. Un véritable one man show qui permet au LOU de basculer logiquement en tête à la pause (21-19).

Retour gagnant pour Baptiste Couilloud

La seconde période n’est peut-être pas partie sur le même rythme que la première mais avec une même configuration. Le pack lyonnais fait l’effort sur une mêlée fermée jouée au centre du terrain. Des 50 mètres, Léo Berdeu permet au LOU de compter cinq longueurs d’avance (24-19, 48e). Comme en première période, les deux équipes se répondent du tac au tac. Le Racing est alors tout près d’assommer son hôte du soir sur une passe au pied de Russell pour Imhoff. Mais l’ailier argentin aplati sur Xavier Mignot. M. Praderie refuse logiquement l’essai mais accorde une pénalité pour un plaquage haut de Tobby Arnold. Pénalité rapidement jouée et concrétisée par Camille Chat (24-26).

Un avantage de courte durée puisque la réaction lyonnaise est quasi immédiate sur un mauvais choix de Finn Russell. L’Ecossais allonge une sautée pas très bien inspirée pour Paul Leraître juste devant ses 22m qui ne parvient pas à se saisir du ballon. Une aubaine pour Thibaut Regard qui n’en demandait pas tant qui permet au LOU de basculer en tête (29-26, 54e). Comme souvent depuis le début de la rencontre, les Lyonnais remettent leur adversaire dans le match de par leur indiscipline. Machenaud égalise sur pénalité à l’heure de jeu (29-29). Léo Berdeu lui rend la monnaie de la pièce en ajoutant une dernière pénalité (32-29, 64e), détenant au passage avec 27 unités le record de points inscrits dans cet exercice 2021-2022. Mais le Racing n’abdique pas et se montre ultra réaliste. Auteur de 22 points dimanche soir, Maxime Machenaud permet aux Franciliens de mener à dix minutes de la fin (32-35). Le Racing croit alors tenir un succès ô combien important. Jusqu’à cet éclair de Thibaut Regard dans son couloir gauche qui profite d’une erreur défensive pour se faire la malle. L’ailier lyonnais trouve du soutien à l’intérieur et Baptiste Couilloud, de retour de blessure, offre la victoire presque sur le gong aux Rhodaniens (37-35).