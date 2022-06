Dimanche soir, vous êtes entré en premier sur la pelouse d’un stade Aimé-Giral comble. Parlez-nous de cet instant...

Avant l’entrée sur le terrain, il y avait déjà eu l’arrivée au stade. Je n’avais jamais vu une telle ambiance à Aimé-Giral. L’entrée sur le terrain a été dans la continuité avec encore beaucoup d’émotions. Le fait que mon fils soit présent a été fort. Cette soirée a été géniale de bout en bout.

Il y avait malgré tout un match à très fort enjeu à disputer. Comment avez-vous géré cette situation ?

La semaine m’y avait bien préparé. Au stage à Falgos, j’avais déjà été traversé par tout un tas d’émotions. Je tenais à profiter de chaque instant plutôt que de les subir. Une fois sur le terrain, j’étais concentré à 200 %.

Le fait d’avoir annoncé votre retraite, il y a quelques semaines, a-t-il changé votre perception ?

Cela m’a permis de me libérer du poids de cette décision et de me focaliser pleinement sur la fin de saison. Le plus important, c’est le maintien du club et je peux désormais y consacrer toute mon énergie.

Top 14 - Damien Chouly (Perpignan) fêtait sa dernière à domicile face à l'UBBIcon Sport

Pour que la soirée soit parfaite, dimanche dernier, il aurait fallu que votre ancien club, le CAB, ne s’impose pas à Paris...

Ils ne m’ont pas fait ce cadeau et c’est bien normal. Ils avaient aussi leur vie à sauver, il n’y a pas de problème ni de débat de ce côté. Dans la semaine, on se l’était dit : la seule chose que l’on pouvait maîtriser, c’était notre match. Même si nous ne terminions pas douzièmes, il était primordial de préparer au mieux l’access match en gagnant et en emmagasinant de la confiance.

L’Usap aborde justement cette échéance avec une dynamique des plus positives...

Oui, si l’on se base sur les dernières semaines, avec un groupe quasi au complet et cette dernière victoire. Mais dimanche, ce ne sera pas un match comme les autres. Ce sera une rencontre couperet. En face, Mont-de-Marsan sort d’une grande saison et sera très revanchard après sa contre-performance de la finale. Nous y allons avec de la confiance en notre jeu et beaucoup de méfiance, d’humilité.

Tout le monde vous colle volontiers l'étiquette de favoris...

(Il coupe) On disait la même chose de Bayonne l’an passé. Biarritz s'était qualifié à la dernière seconde en demi puis avait peiné en finale contre nous. Malgré ça, ils avaient su gagner. La statistique est terrible : jamais l'équipe de Top 14 ne s'est imposée.

En quoi ce type de match est-il différent ?

Il y a toujours de la crispation, de la tension. Vous avez le destin d’un club entre les mains. Ca, il faut bien l’appréhender. Il faut prendre cette rencontre comme une finale et s’y présenter avec le couteau entre les dents. Le risque est de jouer avec le frein à main.

Ce groupe et nombre de ses joueurs peuvent s’appuyer sur un solide vécu. En quoi cela peut-il compter ?

Ca doit compter. On l’a déjà fait, on doit être capable de le reproduire. Il faut se servir de nos expériences pour garder des nerfs d’acier, bien gérer la partie, ne pas s’affoler, imposer notre jeu. On a encore quelque chose à prouver. Nous avons un statut à défendre. Ca passera par de l’investissement et du calme.

Après une saison à 43 points et une lutte jusqu’à la dernière journée pour le maintien, ce serait un crève-coeur pour l’Usap de descendre...

Ce serait dur. Mais vous savez, tout ce que l’on a fait, ça ne garantit rien. Si l’on perd, ce sera le Pro D2. C’est la loi du sport, il faut l’accepter. Beaucoup de gens pensent que l’on mérite de rester en Top 14, mais ce qu’il faut, c’est le faire. Ca va être le match le plus important de l’année.

Laisser le club où vous l’avez trouvé il y a une quinzaine d’années serait la plus belle des manières de quitter les terrains pour vous...

Ca faisait partie de mes objectifs quand je suis revenu. Mais les objectifs personnels n’ont pas d’importance, à l'heure actuelle. C’est le but de tout un club, de toute une ville, de toute une région.