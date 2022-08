Après la non qualification de la saison dernière et un recrutement peut-être moins clinquant que d’autres clubs, où se situent les ambitions de l’ASM pour la saison à venir ?

On vit des années compliquées avec des résultats moins bons. Forcément, les gens se posent des questions. C’est logique. On n’a pas l’habitude de voir l’ASM dans cette spirale négative. C’est à nous de remettre ce club à sa place, de retrouver le Top 6 et d’être performant en phase finale. Et même de jouer sur les deux tableaux, avec la Champions Cup.

Avez-vous identifiez des causes à cette impression de déclin ?

Franchement, je n’en sais rien. C’était peut-être la fin d’un cycle avec des joueurs phares qui nous ont quittés. Il y a un travail de reconstruction en cours. On verra bien...

Camille Lopez et Morgan Parra, deux joueurs qui prenaient une place importante dans le vestiaire, ont justement quitté le club à l'intersaison. Comment combler ces départs de taille ?

D’abord, il y a des joueurs qui sont arrivés à l’image de Jules (Plisson) ou Anthony (Belleau). Ensuite, C’est vrai que Camille et Morgan étaient deux piliers du club. On va faire sans, même si ça fait bizarre de voir Morgan jouer en rose... (il rigole). Pour l’anecdote, je l’ai appelé la semaine dernière pour lui dire (rires). Mais bon, il faut passer à autre chose. On va tenter de reconstruire une équipe, un projet autour de ce nouveau groupe. Le club a recruté de très bons joueurs. On va tout mettre en œuvre pour que l'ASM fasse la meilleure saison possible et accroche une des six premières places pour retrouver les phases finales. Ce sera aussi l'objectif en Coupe d'Europe. La préparation a été intense, l'état d'esprit est bon. Place au terrain.

Vous sentez-vous légitime aujourd’hui pour prendre plus de place dans le vestiaire de l'ASM, pour devenir plus leader ?

Ce n'est pas mon dada d'être un meneur d'homme. Je vais rester à ma place, comme je l’ai toujours fait. D’autres ont déjà pris le relais au sein du groupe.

Top 14 - Damian Penaud (Clermont).Icon Sport

Que peut-il apporter au Stade français ?

L’expérience de Morgan, sa maturité et sa façon d’emmener les mecs avec lui à l’approche des matchs, ça va leur faire du bien aux Parisiens. Pour en avoir discuté avec Sekou (Macalou), il m’a dit que ça avait déjà porté ses fruits. Je suis sûr que Morgan sera un joueur important dans la construction du projet du Stade français et dans l’accompagnement des jeunes. Avoir un tel joueur dans une équipe, c’est forcément un atout. Pour Paris, c’est vraiment une bonne pioche.

Vous serez en fin de contrat à l'issue de la saison, en juin 2023, quel sera votre avenir ?

Mon avenir est un peu flou. J'ai envie de me laisser du temps de réflexion. Je prendrai ma décision en mars après le Tournoi. J'attends de voir comment Clermont va évoluer, pour voir si l’équipe sera compétitive dans les deux compétitions.

Le critère sportif est-il prioritaire pour décider de votre avenir ?

Je suis un compétiteur et j'ai envie de gagner des titres. Je ne me vois pas dans un club qui ne gagne pas. Les carrières sont courtes et les titres ça ne court pas les rues. Mais ce n'est pas quelque chose qui me tracasse au quotidien.

La non-qualification de l'ASM dans le Top 6 pèse-t-elle dans votre réflexion ?

L'ASM est le club qui est venu me chercher, qui m'a fait confiance. Je leur dois du respect. Si le club est champion de France cette saison, il y a de grandes chances que je reste.

Seulement, si vous devez prendre votre décision en mars, la saison ne sera pas terminée…

Oui, mais ce que je veux dire, c’est que je prendrai ma décision sagement, calmement. Elle sera mûrement réfléchie. Je ne suis pas pressé. J'attendrai la fin du Tournoi car évidemment je ne pourrai pas attendre le mois de juin. Mais le sportif sera très important à mes yeux, même s’il n'y a pas que ça non plus. On verra bien.